The Witcher 3: presto in vendita l’edizione fisica per next-gen

Accantonate le ultime peripezie e la faccenda relativa a Cyberpunk 2077 (di cui è possibile visionare qui il trailer della prossima espansione dal titolo Phanton Liberty) CD Projekt RED si è focalizzata sul suo acclamatissimo videogioco d’azione in salsa GDR open world The Witcher 3. È stato distribuito infatti recentemente l’aggiornamento gratuito per next-gen, offrendo anche una nuova versione come acquisto singolo per i possessori delle console di ultima generazione.

The Witcher 3 per next-gen continua a stupire

Sebbene l’update gratuito next-gen e la relativa versione per l’acquisto singolo, mirato a chi possedendo una console nuova di fiamma non avesse ancora giocato The Witcher 3, fossero stati distribuiti in via digitale, CD Projekct RED ha confermato le ultime voci che si rincorrevano e che vedevano l’uscita di una versione fisica del videogioco per le ultime console di casa Microsoft e Sony.

La software house infatti ha recentemente annunciato in un comunicato stampa che The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition avrà davvero un’edizione fisica per PlayStation 5 e Xbox Series X. La suddetta edizione vedrà l’uscita nei negozi il 26 gennaio in Nord America, Europa e territori “selezionati” in tutto il mondo (nonostante non siano stati specificati quali siano).

La versione next-gen di The Witcher 3, ricordiamo ai videogiocatori, offre un supporto alla risoluzione 4K e 60 FPS, ray tracing, e tantissimi altri upgrade a livello grafico, compresa una nuova angolazione della telecamera da utilizzare durante il gioco. Ma non soltanto, potremo giovare anche di alcune novità aggiunte basate sulla serie The Witcher di Netflix.

