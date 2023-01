Marvel’s Avengers: il videogioco chiude ufficialmente i battenti

Marvel’s Avengers, titolo di Crystal Dynamics e Square Enix, chiude definitivamente e la notizia è ufficiale

Purtroppo che Marvel’s Avengers chiude definitivamente i battenti non è una notizia che ci sorprende più di tanto, inizialmente non soltanto i fan non avevano preso di buon occhio la direzione artistica, ma anche il gameplay alla mano era risultato non propriamente soddisfacente. Il tutto chiaramente ha contribuito a scavare la fossa al videogioco.

La stessa Crystal Dynamics ha annunciato recentemente che Marvel’s Avengers (di cui è possibile leggere qui una nostra guida alle migliori build) cesserà di ricevere supporto e nuovi contenuti, la società infatti ha confermato il supporto soltanto fino al 30 settembre 2023, dopo di che il titolo verrà rimosso anche da tutti gli store. Questo però non vieterà a chi ha acquistato il videogioco in formato digitale di poterlo riscaricare, ad ogni modo se dovessero verificarsi bug o altro non ci sarà alcuna correzione.

Sebbene Marvel’s Avengers sia giunto alla fine del suo ciclo vitale, sarà ancora completamente giocabile sia in modalità singola che in multi giocatore. L’ultimo aggiornamento verrà però distribuito il 31 marzo 2023, giorno in cui saranno disattivate anche tutte le micro transazioni presenti nel gioco, e tutti i cosmetici al suo interno verranno regalati gratuitamente ai videogiocatori sino all’ultimo giorno di supporto confermato.

Nonostante questo i servizi in abbonamento su PC, Xbox Game Pass, o PlayStation Plus continueranno ad includere il gioco al loro interno, si abbandona quindi il supporto al titolo ma per ora gran parte dei videogiocatori (soprattutto quelli con servizi in abbonamento attivi) potranno continuare a giocarci.