Nuovo Olimpo: al via le riprese del nuovo film di Ferzan Ozpetek

Nuovo Olimpo è il nuovo film di Ferzan Ozpetek e uscirà su Netflix: la piattaforma annuncia l’inizia delle riprese

Inizia oggi ufficialmente la produzione di Nuovo Olimpo, quattordicesimo film della filmografia del celebre regista italo-turco Ferzan Ozpetek. La pellicola vedrà la luce solo nel 2023, anche se ancora non c’è una data precisa per la sua uscita, ma il primo ciak è avvenuto oggi a Roma, come ha comunicato Netflix pubblicando alcune foto tramite i propri canali social. Ozpetek tornerà a distanza di quattro anni dal suo ultimo film, La dea fortuna, e soprattutto dopo la sua prima, fortunata, esperienza nel mondo delle serie tv, col remake del suo stesso film Le fate ignoranti, uscito su Disney Plus a inizio anno. In attesa di vedere nuove immagini e scoprire nuove notizie, andiamo a conoscere la trama e il cast del nuovo film di Ferzan Ozpetek.

Nuovo Olimpo: trama e cast

La pellicola, le cui riprese si svolgeranno a Roma, uscirà, come detto, su Netflix nel 2023 e sarà incentrata su una travolgente storia d’amore ambientata nell’Italia degli anni ’70. I due giovani protagonisti saranno separati da un evento improvviso, ma non smetteranno mai di sperare di potersi ritrovare un giorno. Questi sono i pochi dettagli che sappiamo sulla trama, ma sicuramente conoscendo l’opera del regista la storia d’amore sarà trattata con la sua solita delicatezza e col tocco eccentrico che conferisce a ogni sua produzione.

Il cast di Nuovo Olimpo è davvero ricchissimo. I due protagonisti sono Damiano Gavino e Andrea Di Luigi: il primo è apparso nella serie Un professore con Alessandro Gassmann, il secondo è conosciuto per Colpa del mare e Conversazione privata. Al loro fianco troviamo Luisa Ranieri, protagonista di lunga data del cinema italiano, Greta Scarano, reduce dalla serie di Paramount Plus Circeo, e Aurora Giovinazzo, che si è consacrata al grande pubblico con la sua interpretazione in Freaks Out.

Manca, chiaramente, ancora moltissimo per vedere il nuovo film di Ozpetek, le cui riprese sono appena cominciate, ma intanto godiamoci i primi scatti diffusi da Netflix.

