The Last of Us Remake: uscita prevista per la seconda metà del 2022?

Secondo gli ultimi rumor, l’uscita del Remake di The Last of Us e del misterioso multiplayer sarebbe prevista per la seconda metà del 2022

Ormai molti rumor circondano il prossimo grande progetto della casa di sviluppo Naughty Dog. Voci insistenti danno per sicuro l’arrivo di una versione remake del classico The Last of Us uscito ormai quasi 10 anni fa. Apparentemente, i giocatori non dovranno attendere troppo. Stando all’insider Tom Henderson, sembra che l’uscita del tanto agognato The Last of Us Remake sia fissata per la seconda metà del 2022. Inoltre, insieme al remake arriveranno altri progetti importanti. Vediamo i dettagli.

L’uscita di The Last of Us Remake sarebbe fissata per un 2022 inoltrato

Dalle dichiarazioni di Tom Henderson, l’insider ha ricevuto alcune informazioni da diverse persone che sembrano confermare il quasi completamento del titolo. Non è finita qui però, perché Naughty Dog è attualmente al lavoro su più progetti. Uno di questi, potrebbe arrivare anch’esso nel corso del 2022 insieme all’uscita di The Last of Us Remake. Diverso tempo fa infatti, si parlava di un nuovo titolo standalone multiplayer. Una sorta di equivalente di Factions, modalità multiplayer per The Last of Us 2. Purtroppo non si sa ancora con certezza la data di questi progetti, ovvero il remake del primo capitolo, il multiplayer standalone e la rumoreggiata Director’s Cut del secondo capitolo.

Tuttavia, il Co-presidente della casa di sviluppo, Neil Druckmann, ha dichiarato che lo studio è al lavoro su “progetti multipli”. Questo sembra avvalorare la tesi sia del Remake, sia del nuovo grande titolo multiplayer. Ipotizzando, è possibile che quest’ultimo, sia addirittura un free-to-play. Non sarebbe da escludere che il titolo possa essere una grande piattaforma che integri al suo interno storie provenienti dai due precedenti capitoli. Soprattutto dopo le dichiarazioni di intenti di Druckmann in merito all’ambizione e alla conservazione di ciò che contraddistingue il team di sviluppo, ovvero il know how per i titoli story driven.

