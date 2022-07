The Last of Us Part I: un nuovo trailer mostra feature e migliorie

Non abbiamo ancora sentito l’ultima sull’ultimo di noi: ecco le novità che ancora non conoscevamo nel nuovo trailer di The Last of Us Part I

Per associazione al franchise di cui fa parte, ormai The Last of Us Part I ha fatto il callo con i vari leak, ma ora giungono (e a ragion veduta) conferme di natura più ufficiale da Naughty Dog tramite un nuovo trailer. Il team di sviluppo e il publisher Sony ce lo hanno promesso in precedenza, e ora possiamo constatare con i nostri occhi la veridicità delle precedenti indiscrezioni. Non tutti i progressi di gameplay del seguito sono riusciti a raggiungere il predecessore, ma quelli che ne sono stati in grado non possono far altro che piacere. Nonostante la presenza sul canale italiano di PlayStation, il video rimane in inglese.

Il nuovo trailer di The Last of Us Part I

Come potete vedere dal trailer, non si può dire che in The Last of Us Part I trovi posto proprio ogni nuovo aspetto del seguito. Schivare e gattonare, per fare due esempi, non rientrano tra i movimenti che potremo compiere nei panni di Joel ed Ellie. In compenso avremo fisica, intelligenza artificiale e motion capture di gran lunga migliori. Il gioco supporterà inoltre due tipi differenti di Ultra HD. Da un lato abbiamo un 4K nativo a 30 frame al secondo, mentre dall’altro godremo di uno più dinamico che porta la soglia dei fotogrammi a quota 60. Vi lasciamo consultare il video di presentazione.

Il feedback aptico dei controller DualSense, naturalmente, è supportato. Lo stesso vale anche per l’audio 3D e per i grilletti adattivi. In aggiunta, l’amata modalità permadeath vista in una patch dopo il lancio del seguito farà capolino anche qui. C’è di che gioire anche per i velocisti, vista la presenza di una modalità speedrun. Vedremo anche costumi sbloccabili e molto altro. Non manca nemmeno l’inclusione ai giocatori con particolari necessità: le opzioni di accessibilità oltrepassano la sessantina. Il lancio del gioco è previsto il 2 settembre su PS5 e “più avanti” su PC.

