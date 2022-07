Nuovi tappetini per mouse della linea di prodotti EK Loot

L‘azienda EK ha lanciato i suoi nuovi tappetini per mouse come parte della nuova linea di prodotti EK Loot

Il gioco non va bene senza l’attrezzatura adeguata per il tuo ambiente PC, ed EK ha deciso di risolvere questo problema per te. EK Water Blocks (qui per maggiori info), il produttore premium di dispositivi di raffreddamento a liquido, sta preparando una nuovissima categoria di prodotti per i giocatori e gli appassionati di PC chiamata EK Loot. Le cose stanno iniziando con un paio di eleganti tappetini per mouse minimalisti, che vanno da piccoli a extra large. Ma non temere; questi non saranno gli unici prodotti EK Loot ad arrivare sugli scaffali poiché presto seguiranno elementi essenziali più interessanti per creare l’ambiente giusto per il tuo PC.

Nuovi tappetini per mouse EK-Loot: Nero L

Con una dimensione di 900 per 400 millimetri, la taglia L è la tuttofare. Offre il 50% di superficie in più rispetto a un tappetino per mouse standard, pur rimanendo abbastanza compatto da adattarsi a scrivanie più piccole. La superficie del tessuto a basso attrito ha anche prestazioni di tracciamento eccezionali per mouse ottici e laser. È super minimalista, completamente nero e vanta solo un piccolo logo EK nell’angolo in basso a destra. Il tappetino ha uno spessore di 3 mm con una base in gomma antiscivolo che lo mantiene in posizione anche durante le sessioni di gioco più intense. Il bordo del tappetino è decorato con fitte cuciture anti-sfilacciamento che aumentano la durata e prevengono l’usura quotidiana che i tappetini per mouse devono sopportare.

Tappetino per mouse EK-Loot: Grigio L

Questo è il fratello grigio del tappetino per mouse Black L, sempre perfettamente dimensionato a 900 x 400 mm. La superficie del tessuto a basso attrito ha anche prestazioni di tracciamento eccezionali per mouse ottici e laser. Il tono grigio neutro di questo tappetino per mouse andrà perfettamente di pari passo con configurazioni più leggere e build a tema bianco. Il tappetino ha uno spessore di 3 mm con una base in gomma antiscivolo che lo mantiene in posizione anche durante le sessioni di gioco più intense. Il bordo del tappetino per mouse è decorato con fitte cuciture anti-sfilacciamento che ne aumentano la durata e prevengono l’usura quotidiana.

EK-Loot: Nero XL

Se ti piacciono le cose extra large, EK ha quello che fa per te! Letteralmente. Questo tappetino per mouse extra large misura 1220 x 600 mm e richiede una scrivania di grandi dimensioni per essere posizionato. Questo tappetino ha uno spessore di 3 mm con una base in gomma antiscivolo che lo mantiene in posizione anche durante le sessioni di gioco più intense. La superficie del tessuto a basso attrito ha anche prestazioni di tracciamento eccezionali per mouse ottici e laser. È minimalista, completamente nero e mostra solo un piccolo logo EK nell’angolo in basso a destra. Il bordo del tappetino per mouse è decorato con fitte cuciture anti-sfilacciamento che ne aumentano la durata e prevengono l’usura quotidiana. E se costruisci PC frequentemente, EK consiglia vivamente di acquistarne uno come soluzione di backup per proteggere l’hardware e la scrivania.

EK-Loot: Nero M

Questo tappetino per mouse nero di medie dimensioni sarà probabilmente la scelta ideale per i bassi della tastiera personalizzati e per coloro che non utilizzano una tastiera a 10 tasti di dimensioni standard. Misurando 600 x 300 mm, è una soluzione compatta per scrivanie con spazio limitato. La superficie del tessuto a basso attrito ha anche prestazioni di tracciamento eccezionali per mouse ottici e laser. È minimalista, tutto nero, con solo un piccolo logo EK nell’angolo in basso a destra. Il tappetino ha uno spessore di 3 mm con una base in gomma antiscivolo che lo mantiene in posizione anche durante le sessioni di gioco più intense. Il bordo del tappetino è decorato con fitte cuciture anti-sfilacciamento che aumentano la durata e prevengono l’usura quotidiana che i tappetini per mouse di solito devono sopportare.

Tappetino per mouse EK-Loot: Nero S

Nel caso in cui lavori in un ufficio noioso, puoi ottenere questo tappetino per mouse per ricordarti della tua casa dove ti aspetta quella bestia da gioco raffreddata a liquido. Con le sue piccole dimensioni di soli 240 x 200 mm, ha uno spazio limitato per il movimento del mouse poiché il gioco non è il suo scopo principale. Questo tappetino per mouse ha uno spessore di 3 mm con una base in gomma antiscivolo per tenerlo in posizione mentre scorri i lunghi fogli di Excel. Il bordo del tappetino è decorato con fitte cuciture anti-sfilacciatura che aumentano la durata e prevengono l’usura quotidiana.

Disponibilità e prezzo

Questi nuovissimi tappetini per mouse EK-Loot sono già disponibili per l’acquisto tramite EK Webshop.

Tappetino per mouse EK-Loot – Nero S | 8,90 euro

Tappetino per mouse EK-Loot – Nero M | 19,90 euro

Tappetino per mouse EK-Loot – Nero L | 34,90 euro

Tappetino per mouse EK-Loot – Grigio L | 34,90 euro

Tappetino per mouse EK-Loot – Nero XL | 44,90 euro

E voi? cosa ne pensate di questi nuovi tappetini per mouse della linea EK Loot? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).