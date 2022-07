Speedlink: presenta le nuove cuffie VIVAS True Wireless

Suono stereo di prima classe, ovunque e in qualsiasi momento, Speedlink presenta le nuove cuffie in-ear VIVAS True Wireless. Le cuffie sono disponibili in due varianti, le cuffie VIVAS LED Gaming True In-Ear sono il compagno ideale

Le nuove cuffie intrauricolari VIVAS True Wireless di Speedlink, vi offrono la flessibilità necessaria per viaggiare e ascoltare la vostra musica preferita, i podcast e gli audiolibri mentre vi rilassate ovunque. Per i giocatori, ci sono anche le eleganti cuffie intrauricolari True Wireless VIVAS LED Gaming, perfette per un’azione veloce e impegnativa.

Le cuffie VIVAS possono essere facilmente collegate allo smartphone o al tablet tramite Bluetooth, offrendo un suono stereo di prima classe in un raggio di dieci metri. Sia che si tratti di consumare contenuti di intrattenimento o di effettuare telefonate, l’utilizzo senza vincoli e il funzionamento a mani libere rendono particolarmente piacevoli le attività parallele. La durata della batteria di circa 16 ore e la custodia di ricarica rendono le cuffie perfette per i viaggi.

VIVAS True Wireless: caratteristiche tecniche

Cuffie senza fili

Suono stereo

Sensore tattile

Unità driver: 13 mm

Risposta in frequenza: 20 Hz – 20 kHz

Impedenza della cuffia: 32 Ω

Cavo di ricarica: USB-C

Lunghezza del cavo di ricarica: 25 cm

Batteria Ladecase: 300 mAh

Dimensioni della custodia del caricabatterie: 55 × 56 × 28 mm (L × L × A)

Peso totale: 43 g

VIVAS LED: per il gioco mobile

Per i giocatori, le cuffie VIVAS sono disponibili in una versione da gioco con illuminazione elegante. Grazie alla modalità di gioco con bassa latenza, le cuffie stereo sono ideali per i giochi d’azione.

Quando non sono in modalità gaming, le cuffie possono essere utilizzate anche per godersi altri intrattenimenti o per effettuare telefonate in vivavoce. Le VIVAS LED convincono con una durata della batteria di circa 20 ore e vengono fornite anche con una custodia di ricarica, perfetta per gli spostamenti.

Caratteristiche tecniche

Cuffie senza fili

Suono stereo

Illuminazione

Sensore tattile

Protezione dagli spruzzi d’acqua

Unità driver: 12 mm

Risposta in frequenza: 20 Hz – 20 kHz

Impedenza della cuffia: 32 Ω

Cavo di ricarica: USB-C

Lunghezza del cavo di ricarica: 25 cm

Batteria cuffie: 50 mAh

Batteria Ladecase: 500 mAh

Dimensioni della custodia: 74 × 62 × 35 mm (L × L × A)

Peso totale: 65 g

Disponibilità e prezzi

Le VIVAS True Wireless sono disponibili ora a 29,99 €. Mentre Le VIVAS LED Gaming True wireless sono ora disponibili a 49,99 €.