Scheda adattatore PCI Express 3.0: novità da Sonnet

La Sonnet ha annunciato la sua nuovissima scheda adattatore PCI Express 3.0 con due slot SSD NVMe

Sonnet Technologies (qui per il sito) ha annunciato oggi la scheda PCIe a basso profilo Sonnet M.2 2×4, l’ultima offerta della famosa famiglia di schede di memoria ad alte prestazioni dell’azienda. Questa, consente l’installazione di più SSD nello slot per schede PCIe di un computer o del sistema di espansione Thunderbolt. La scheda PCIe 3.0 a basso profilo e mezza lunghezza è dotata di due slot SSD M.2 NVMe con chiave M che supportano l’installazione di SSD NVMe PCIe con fattore di forma M.2.

La scheda PCIe a basso profilo Sonnet M.2 2×4 consente agli utenti di montare due SSD M.2 NVMe 2280 PCIe (venduti separatamente) in quasi tutti gli spazi per schede di espansione con uno slot per schede PCIe x8 o x16 disponibile. Utilizzando gli SSD con la capacità più elevata di oggi, è possibile installare fino a 16 TB di capacità di archiviazione. Sono supportate le configurazioni RAID 0, RAID 1 e JBOD, fornendo agli utenti flessibilità nella configurazione degli SSD per le migliori prestazioni o la sicurezza dei dati, o entrambi.

Dettagli sulla scheda adattatore PCI Express 3.0

Per gli utenti che hanno bisogno di aggiungere memoria interna al proprio computer e richiedono velocità di trasferimento dati elevate, un aggiornamento basato su SSD NVMe M.2 è l’ideale. Molti computer non includono slot per supportare l’installazione diretta di SSD M.2, ma includono slot per schede di espansione PCIe. Con la scheda PCIe a basso profilo M.2 2×4 di Sonnet installata, l’utente può montare due SSD in un singolo slot PCIe. Senza cavi, adattatori o vassoi di montaggio necessari, per l’archiviazione multimediale ad accesso istantaneo o come disco di memoria virtuale ad alte prestazioni.

Per gli utenti i cui computer non dispongono di slot per schede PCIe, l’installazione della scheda Sonnet in uno dei sistemi di espansione per schede PCIe collega l’M. 2 slot SSD doppi per schede 2×4 tramite un unico cavo.

Compatibilità

Compatibile con i sistemi operativi macOS, Windows e Linux, la scheda PCIe a basso profilo Sonnet M.2 2×4 richiede solo uno spazio per la scheda a basso profilo. Inoltre, include staffe PCIe sia a tutta altezza che a basso profilo, quindi è ideale per l’uso nella maggior parte di qualsiasi desktop tower, mini workstation o computer server. Ed ancora, nei sistemi di espansione da Thunderbolt a scheda PCIe con uno slot PCIe x8 o x16 disponibile. Poiché la scheda Sonnet utilizza un chip bridge PCIe 3.0 a 16 corsie ad alte prestazioni, non richiede SSD specifici o una scheda madre particolare per funzionare. Non richiede neanche una biforcazione PCIe per supportare le funzionalità RAID.

Installata nello slot per schede PCIe 3.0 o 4.0 di un computer, la scheda Sonnet supporta prestazioni di archiviazione eccezionali. Un singolo SSD installato sulla scheda può fornire trasferimenti di dati fino a 3.400 MB/s. Con due SSD installati e configurati come un set RAID sono supportati trasferimenti fino a 6.600 MB/s. Per supportare le loro prestazioni elevate sostenute, il dissipatore di calore integrato della scheda raffredda silenziosamente gli SSD per eliminare la necessità di “acceleratore termico”. Una funzione di protezione SSD che previene il surriscaldamento soffocando le prestazioni fino a quando non si raffreddano.

Disponibilità e prezzo

La scheda PCIe a basso profilo Sonnet M.2 2×4 (numero parte FUS-SSD-2×4-E3S) sarà disponibile l’ultima settimana di Giugno da Sonnet. Subito dopo, sarà rilasciata anche dai partner di canale in tutto il mondo al prezzo al dettaglio suggerito di 199,99 USD.

E voi? cosa ne pensate di questa nuova scheda adattatore PCI Express 3.0 di Sonnet? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).