The Game Awards 2022: qui la diretta dell’evento!

Pronti a fare nottata insieme? Qui troverete il player della diretta video dell’evento dei The Game Awards 2022. Andiamo a scoprire tutti i vincitori e gli annunci di questa importante cerimonia

Siamo in quel periodo dell’anno. Siamo nel periodo in cui è tempo di tirare le somme e tracciare una linea rispetto a quella che è stata l’annata videoludica. Un’annata che a nostro avviso ha tirato fuori dei titoli molto interessanti e che rimarranno nell’immaginario collettivo dei videogiocatori. Oltre a questo, però, l’evento dei The Game Awards, è un’ottima vetrina per nuovi annunci e tante presentazioni e qui potrete seguirlo in diretta.

The Game Awards 2022: l’evento in diretta video!

Come detto poche righe fa, i The Game Awards rappresentano sempre un palcoscenico importantissimo per l’industria videoludica. Non solo per quel che riguarda i vincitori dei vari premi ma anche per annunciare nuovi titoli. Quest’anno potremmo avere novità relative ai nuovi progetti di Hideo Kojima ad esempio, o ancora novità relative a titoli molto attesi come Forspoken, Hogwarts Legacy, Starfield e chi più ne ha più ne metta. Trovate, in basso, il player della diretta video con cui potrete seguire proprio l’edizione 2022 dei The Game Awards; preparate i caffè e godiamoci insieme questo evento:

Che cosa ne pensate di questa cerimonia? Le vostre aspettative, relative ai nuovi titoli presentati e alle nuove uscite in programma per il prossimo e i prossimi anni, sono state rispettate? Siete soddisfatti dei videogiochi premiati? Aveste fatto delle scelte diverse? E ancora, voi per chi avete votato? Fateci sapere tutto questo con un commento che potete lasciare nell’apposita sezione sottostante. Vi ricordiamo che continueremo a coprire l’evento con news e approfondimenti dedicati.

Per tutte le novità dal mondo videoludico e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttoteK. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato, date un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.