The Callisto Protocol: arriva una patch per lo stuttering su PC

Krafton e Striking Distance hanno finalmente rilasciato una patch per risolvere i problemi di stuttering della versione PC di The Callisto Protocol

The Callisto Protocol era certamente uno dei titoli più attesi di quest’anno, ma purtroppo il lancio del nuovo horror di Krafton e Striking Distance non è stato tutto rose e fiori. La versione PC del gioco infatti soffre di gravi problemi di ottimizzazione che stanno facendo infuriare tutti i giocatori che lo hanno acquistato. Per fortuna però è stata finalmente rilasciata una patch che dovrebbe risolvere la maggior parte dei problemi di suttering di The Callisto Protocol.

Callisto Protocol è finalmente giocabile su PC

Se in questi giorni non siete riusciti a giocare a The Callisto Protocol su PC a causa dello stuttering, forse con questa patch avrete la possibilità di risolvere questo fastidioso problema. Da oggi infatti è disponibile un aggiornament che riesce a ridurre sensibilmente lo stuttering durante le sezioni di gameplay. Questa patch correttiva rende finalmente il titolo giocabile su PC e, visto il sensibile miglioramento delle recensioni su Steam, sembra che i giocatori stiano apprezzando l’impegno.

Purtroppo però questa nuova patch non risolve ogni singolo problema di performance del gioco. Al momento infatti il menu principale continua ad essere afflitto da un fastidioso stuttering e in più sembra che ci siano anche alcuni problemi relativi al ray tracing. Per fortuna però Krafton e Striking Distance hanno già annunciato di essere al lavoro su altre patch che dovrebbero migliorare ulteriormente le performance del gioco.

The Callisto Protocol è ora disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.