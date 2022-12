Oppo Band 2: arriva ufficiamente in Italia

Disponibile in Italia la nuova Oppo Band 2, con ancora più sensori ed un’autonomia fino a 14 giorni. Scopriamola insieme

Oppo lancia in Italia la nuova Oppo Band 2, a metà tra uno smartwatch e una smartband, la nuova arrivata propone un sensore di movimento a 6 assi che, grazie alla nuova modalità tennis, riuscirà a rilevare i diversi colpi e tracciare le sessioni di allenamento e di gioco. Presenti i classici sensori di battito cardiaco e ossigenazione del sangue, così come il tracciamento del sonno. Quest’ultimo composto da svariate fasi: riposo, risveglio, durata complessiva, sonno profondo, sonno leggero e fase REM. Da menzionare poi il rilevamento del livello di ossigeno nel sangue e del russamento. Ci sono poi nuove funzionalità per la corsa come la valutazione CRF e i suggerimenti della velocità.

Sul piano più tecnico Oppo Band 2 presenta un ampio pannello da 1,57 pollici con 302 PPI e una capiente batteriada 200 mAh in grado di durare fino a 14 giorni. Presente inoltre, come di consueto, la certificazione contro acqua e polvere e la resistenza fino a 5 ATM.





Oppo Band 2: scheda tecnica