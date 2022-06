Microsoft saluta l’HDD: eliminato dalle unità d’avvio di windows 11

Microsoft saluta l’HDD tradizionale per le unità di avvio di Windows 11. L’azienda ha deciso di eliminarle

La Microsoft (per maggiori informazioni clicca qui) ha deciso di dire addio al tradizionale HDD per le unità di avvio di Windows 11. Un’unità di avvio SSD diventerà obbligatoria il sistema operativo Windows 11. Il cambiamento potrebbe avvenire il prossimo anno. Il rilascio di Windows 11 ha causato un’enorme polemica a causa dei requisiti di sistema aggiornati, con milioni di computer che sembravano perfettamente in grado di eseguire il sistema operativo bloccati nel riceverlo. Tuttavia, sembra che Microsoft stia pianificando ancora più cambiamenti che potrebbero essere ricevuti con sentimenti contrastanti dagli utenti là fuori.

Microsoft saluta l’HDD.A suo posto SSD per l’avvio dei sistemi

L’HDD tradizionale, non dovrebbe più essere utilizzato come unità di avvio di Windows 11. ciò significa che avere un SSD diventerebbe obbligatorio una volta entrata in vigore questa modifica. Il gigante del software con sede a Redmond non ha annunciato pubblicamente questo cambiamento. Ma John Chen, CEO della società di ricerca sullo storage TRENDFOCUS, ha dichiarato che il cambiamento è già programmato per entrare in vigore ad un certo punto nel 2023 o nel 2024.

L’idea di Microsoft

Stranamente, sembra che Microsoft avesse originariamente pianificato di rendere obbligatorio l’SSD per le unità di avvio di Windows nel 2022. Invece la società ha deciso di posticipare la scadenza a causa di una serie di motivi, tra cui le carenze che attualmente stanno interessando anche l’inventario dei dispositivi di archiviazione in tutto il mondo. Chen ha detto a Tom’s Hardware che la data in cui gli SSD sarebbero diventati obbligatori per le unità di avvio di Windows non è ancora scolpita nella pietra, ma dovrebbe accadere ad un certo punto nel 2023.

La data di cut-in originale basata sulle nostre discussioni con gli OEM doveva essere quest’anno. Poi è stata spostata all’anno prossimo (la seconda metà, credo, ma non è chiara la data definitiva). Gli OEM stanno cercando di negoziare un certo livello di push out (transizione ai mercati emergenti nel 2024 o transizione desktop nel 2024), ma le cose sono ancora in evoluzione,

ha affermato Chen.

Microsoft non ha offerto alcuna dichiarazione su questo fronte, quindi per il momento sia gli HDD che gli SSD possono essere utilizzati come unità di avvio per Windows 11.

E voi, cosa ne pensate di questa scelta di Microsoft di eliminare l’HDD tradizionale per le unità d’avvio di Windows 11? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).