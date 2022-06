Summer Game Fest 2022: Naughty Dog mostra il suo nuovo gioco multiplayer

Nel corso del Summer Game Fest Naughty Dog, studio creatore di The Last of Us, ha introdotto il primo concept art del suo nuovo gioco multiplayer stand-alone

Dopo il successone che ottenne The Last of Us diversi anni fa, fu inevitabile per Naughty Dog capitalizzare su questa serie attraverso dei sequel, impiegando nella loro realizzazione la stessa qualità per cui è da sempre rinomata lo studio. Tuttavia, con The Last of Us 2 scoprirono ben presto di trovarsi a creare un progetto decisamente più ambizioso di quello che pensavano, e per questo a differenza del suo capitolo precedente, deciso stavolta di non implementare il multiplayer all’interno del titolo.

Questa decisione li portò poi a scegliere di rendere questa modalità ancora più grande di quanto inizialmente visto nel primo The Last of Us: Naughty Dog era intenzionata a portare a compimento un nuovo gioco vero e proprio, basato sul multiplayer all’interno del mondo della serie. Negli ultimi anni non si erano viste però ulteriori informazioni, almeno fino all’evento videoludico trascorso nelle ultime ore: Naughty Dog infatti ha presentato il suo nuovo gioco basato sulla modalità Factions che era presente in The Last of Us.

Il nuovo gioco di Naughty Dog: Factions 2 fuori da The Last of Us

Neil Druckmann,il co-presidente di Naughty Dog, ha parlato al Summer Game Fest dicendo come il gioco sia tanto grande quanto un normale titolo singleplayer dello studio: è presente una propria storia e un cast di personaggi nuovi e nel 2023 i videogiocatori si potranno aspettare di vedere altri dettagli importanti. Il gioco prende luogo in una parte diversa degli Stati Uniti, e si trova ad essere gestito da alcuni dei più importanti veterani di Uncharted e The Last of Us, come Vinit Agarwal, Anthony Newman e Joe Pettinati.

Excited to share this image! My love for The Last of Us & @Naughty_Dog's MP modes inspired me to join the studio. Co-directing the first standalone online experience, one of our biggest efforts ever, is a dream. Can’t wait to reveal more of what this incredible team is building! pic.twitter.com/nPlZRPtn74 — Vinit Agarwal (@vinixkun) June 9, 2022

Tutto ciò che è stato mostrato durante il Summer Game Fest è un concept art indicativo dell’atmosfera che potremo aspettarci all’interno del nuovo gioco multiplayer di Naughty Dog, e per questo non ci resterà che attendere l’arrivo di nuove informazioni come ad esempio dei futuri teaser trailer o la presentazione di alcuni membri del cast. Ricordiamo che ci sono state anche altre notizie in queste ore riguardanti proprio The Last of Us: è stato annunciato infatti come il remake del titolo originale, in uscita “esclusiva” su PS5, arriverà anche su PC.

