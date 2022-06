App OCULUS e Apple HEALTH: Aggiornamento dati fitness in VR

Aggiornamento sull’App OCULUS e Apple HEALTH. Da oggi è possibile sincronizzare le statistiche di movimento

Che si tratti di schivare ganci in The Thrill of the Fight o di tirare pugni in FitXR, la realtà virtuale è un ottimo modo per fare esercizio. E con Move, il fitness tracker integrato di Meta Quest, ora è possibile vedere sia per quanto tempo ci si è allenati in VR e le calorie approssimative bruciate, sia gli obiettivi prefissati. Prima, queste informazioni erano disponibili solo tramite l’app Move, interna al visore. Poi Meta Quest aveva annunciato che presto sarebbe stato possibile monitorare e visualizzare le statistiche di fitness in VR direttamente dal telefono. Ed oggi queste funzioni sono state finalmente introdotte.

Per gli utenti iOS, si potrà anche sincronizzare le statistiche con Apple Health. In questo modo potrete avere a disposizione dati riguardanti tutte le proprie attività, dentro e fuori la realtà virtuale, in un unico posto. La sincronizzazione con Apple Health terrà automaticamente traccia degli allenamenti in VR su iPhone o su Apple Watch, senza che sia necessario inserire manualmente le informazioni sull’allenamento. Tutte queste nuove funzioni verranno introdotte gradualmente, a partire da oggi.

Impostare App OCULUS e Apple Health

Se ancora non è stata configurata l’app Move, la si può trovare nel pannello delle applicazioni del proprio visore Meta Quest o Meta Quest 2 (per maggiori informazioni clicca qui). È possibile accedere all’app selezionandola dalla barra dei menu, dove si verrà guidati attraverso un breve flusso di avvio per configurare Move e iniziare a tracciare i propri movimenti in VR. Una volta configurata l’app Move, è possibile scegliere di sincronizzare le statistiche di Move con il telefono seguendo le seguenti istruzioni.

Innanzitutto, bisogna scegliere di sincronizzare i dati dalla VR all’app mobile di OCULUS. Dall’app Move in VR, andare su Impostazioni nell’angolo in basso a destra. Scorrere fino a ” Connetti Move all’app mobile di Oculus” e attivare l’interruttore. Le statistiche di Move, comprese informazioni come i minuti di Move, le calorie bruciate e gli obiettivi, saranno crittografate e archiviate sui server di Meta in modo da poter monitorare i progressi del fitness dall’app di OCULUS. È possibile scollegare le statistiche di Move dall’app in qualsiasi momento andando nelle impostazioni di Move e disattivando l’interruttore “Connetti Move all’app mobile di Oculus” mentre si è nel visore.

Per IOS

Per gli utenti IOS, è anche possibile scegliere di collegare le statistiche di Move con l’app Apple Health. Collegare Move all’app mobile di OCULUS seguendo le istruzioni sopra citate. Toccare la scheda “App connesse” in alto. Toccare la levetta accanto a “Apple Health” per attivare la sincronizzazione. È necessario fornire le autorizzazioni sia per “Energia attiva” che per “Allenamenti” per abilitare completamente questa funzione.



Quando ci si connette, le informazioni sugli allenamenti di Meta Quest, comprese le app utilizzate, le calorie approssimative bruciate e il visore in uso, saranno condivise con Apple Health. Così si potrà così monitorare l’attività di Move con l’app. È possibile modificare le autorizzazioni di Apple Health accedendo a Impostazioni dell’iPhone > Salute > Accesso ai dati e dispositivi > OCULUS. Ci si potrà disconnettere da Apple Health nell’app mobile in qualsiasi momento, così che le nuove attività di Move non vengano più aggiornate in Apple Health. In questo caso le attività di Move precedenti continueranno a essere visualizzate.

Apple Watch

Se si possiede un Apple Watch, è possibile trovare le statistiche di Move nell’app Fitness mobile e Watch, sotto la voce “Fitness Gaming”. Per ulteriori informazioni, si può visitare la pagina di supporto di Move. Meta Quest offre un’ampia scelta di opzioni, indipendentemente dall’umore o dal livello di forma fisica.

E voi, cosa ne pensate di questi aggiornamenti dell’App OCULUS e Apple Health? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete connessi su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).