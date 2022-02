The Ascent ha una data su PS4 e PS5

Il twin-stiwck shooter con elementi RPG, The Ascent, ha una data di uscita anche su PS4 e PS5, a qualche mese dal debutto esclusivo su Xbox

Oramai era solo una questione di giorni, prima che The Ascent ricevesse una data di uscita per quanto concerne le versioni PS4 e PS5. Dopo aver ricevuto la classificazione ESRB per gli hardware Sony solo qualche mese fa, il gioco sviluppato dai ragazzi di Neon Giant si appresta a concludere il periodo di esclusività su console della famiglia Xbox. Il giorno in cui il gioco potrà essere acquistato anche dagli utenti dell’accoppiata di macchine da gioco nipponiche è, difatti, oramai prossimo, dato che parliamo del mese di Marzo.

The Ascent: data di uscita delle versioni PS4 e PS5

L’annuncio dell’uscita del gioco su PS4 e PS5 ci giunge direttamente tramite un trailer, che vi proponiamo all’interno della news. Il filmato conferma che il titolo sarà disponibile a partire dal prossimo 24 di Marzo, e che tutti coloro che effettueranno il preorder riceveranno un’arma bonus, il lancia razzi energetici RPEG 33.

Ambientato all’interno dell’arcologia cyberpunk nota come Veles, il titolo ruoterà attorno alla distruzione del potente Ascent Group. Inutile dire come spetterà al giocatore scoprire cosa sia successo, cercando nel mentre di proteggere il territorio dagli altri gruppi e fazioni rivali. La struttura ludica è quella di un twin-stick shooter con elementi RPG (come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione), sebbene vengano utilizzate le coperture per offrire una componente più tattica al gameplay.

The Ascent era uscito originariamente la scorsa estate su Xbox One, Xbox Series X/S e PC, e da allora ha ricevuto un corposo numero di update, che hanno impattato sul bilanciamento generale, gli elementi cosmetici e molto altro. Inutile dire come, in occasione della data di uscita per PS4 e PS5, tutte queste modifiche saranno già presenti all’interno della nuova release.

Siete contenti di questo annuncio? Fateci sapere le vostre impressioni tramite la sezione dei commenti, qua su tuttoteK, magari dopo aver dato anche uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.