Recensione The Ascent per Xbox One: l’ascesa dei giochi di ruolo?

Scoprite con noi se The Ascent, come implica il nome, eleva davvero il genere nella nostra recensione del gioco di ruolo per Xbox One

I giochi di ruolo d’azione sono da sempre uno dei generi favoriti di chi vi scrive, ma The Ascent per Xbox One (e next-gen, okay, ma questa è la versione che abbiamo sviscerato) si differenzia in più aspetti, come scoprirete in questa recensione. Abbiamo già parlato di “non reinventare la ruota” creando comunque ottimi esponenti di un genere con sua maestà Ender Lilies; la domanda ora è, saranno riusciti Curve Digital e Neon Giant a fare il miracolo? Di certo, l’esclusività per la famiglia di console smeraldo genera inevitabilmente delle aspettative. Se il gioco sia riuscito a venire loro incontro, poi, lo scopriremo a breve.

Quel che salta subito all’occhio è che, almeno per il recensore in questione, è difficile creare un gioco di ruolo d’azione senza incappare in una sorta di ripetitività di fondo. Ad avviso del sottoscritto, in questo genere o si risponde all’anagrafe come Kingdom Hearts, oppure si finisce per maciullare il pollice o il tasto d’attacco (qualunque dei due ceda prima). Non ce ne vogliano i fan più appassionati di Diablo, ma non capita spesso di trovarsi di fronte a qualcosa che abbia un sapore tanto nuovo. Più un retrogusto che un sapore, a dire la verità, ma avremo modo di arrivarci con comodo.

[I legali della Disney ci hanno consigliato di cambiare sottotitolo]

Il futuro di cui ci parla The Ascent, complice la vena cyberpunk (no, non quella disastrosa) del titolo, è un’ambientazione già vista altrove su Xbox One, ma che il gioco in fase di recensione ci ripropone in modo più convincente. Nel futuro, le corporation si affrontano sul mercato in modo così rapido ed efficiente (e spietato) da sviluppare un algoritmo per gestire le (macro)transazioni. Sul pianeta Veles, allegoria cosmica per il sogno americano, molti esuli troverebbero l’opportunità di una nuova vita… almeno in teoria. In pratica, invece, le multinazionali che hanno pagato il viaggio ottengono dei nuovi schiavi.

In realtà non è esattamente come la situazione del faraone Jokalthotip di Futurama, perché in questo caso la ribellione avviene in modo più semplice. Cosa succede se il programma si blocca? Si genera caos, quello più totale: un intero impero economico crolla sotto il peso della bancarotta nel giro di pochi minuti. Nei panni di uno dei lavoratori, ora senza più né paga né prigionia, tocca a noi farci strada tra altri mercenari alla stregua delle gang rivali mentre tutti cercano di fare scempio di un’economia fallita. Quindi sì, il paragone viene più facile con l’inizio della terza stagione di Rick & Morty.

“L’impiegato del mese, signore e signori” – Recensione The Ascent per Xbox One

In altre parole, dunque, The Ascent mette pepe alla formula di base portando su Xbox One un gameplay potenzialmente ripetitivo e fondendolo, come spesso ricorderemo in fase di recensione, ad un’estetica cyberpunk. Come si traduce tutto questo? Il risultato, godendo di un’anima da twin-stick shooter un po’ più lontana dalla routine “attacco-attacco-attacco”, riesce nella non facile impresa di non incappare in un tipo di esperienza già visto altrove. Alcune scelte di design sanno essere frustranti, ma in ogni caso è un modo divertente di affondare oltre quindici ore in un gioco.

In generale, c’è abbastanza poco di cui annoiarsi. Ci vuole un po’ prima di ingranare, ma dopo un paio di ore dove qualche sbadiglio può scappare, i ratti cyberpunk lasciano ben presto spazio alla “ciccia”. Le meccaniche ci sono tutte: creazione del personaggio, armi primarie e secondarie potenziabili, armatura personalizzabile, abilità migliorabili e quest secondarie. Gli upgrade sono il fulcro principale, visto il loro impatto diretto (e godibile) sul gameplay. L’armatura non dà la sensazione di personalizzazione dedicata alle armi, ma a livello visivo ha il suo bel perché.

Tra Fantozzi e Blade Runner – Recensione The Ascent per Xbox One

Tutto questo si riversa nel loop di gameplay di The Ascent: mirare, sparare, schivare, eliminare e, perché no, anche ripetere tutto da capo. Abbassarsi e mirare in alto a loro volta rientrano nel combattimento, nonostante incastrarsi possa venire alla noia di tanto in tanto. Comunque, il più delle volte è divertente uscire dagli angoli con il rinculo delle proprie armi. Tornando alle idee di gameplay più classiche, la varietà dei nemici incoraggia il giocatore a gestire un arsenale variegato, che si tratti di un fucile di energia a ricerca o un lanciarazzi più adatto a certi tipi di miniboss.

Il combattimento sa divertire, ma verso la fine della campagna non possiamo dire che la nostra capacità di goderci il gioco non sia stata messa alla prova. Purtroppo è qui che il gioco scade nel deja vù tipico del genere: un fritto misto dei nemici più forti visto fino ad ora, ma da affrontare in blocco. Non è divertente altrove e men che meno lo è qui, dopo le qualità buone che abbiamo descritto con piacere fino ad ora. In tal senso, è meglio giocare in co-op… in generale, è sempre meglio farlo per trarre il massimo da questo titolo. Ricominciare da un checkpoint è bello solo quando lo si fa in compagnia, del resto.

Come mi vorresti, vediamo un po’ – Recensione The Ascent per Xbox One

Siamo in fondo alla recensione: è bene parlare del comparto tecnico di The Ascent, e dobbiamo dire che anche su Xbox One gli sviluppatori hanno saputo azzeccare l’estetica cyberpunk. Il mondo di Veles è viscido al punto giusto, dalle città pregne di personaggi non giocanti alle fogne del sottosuolo. Tra colori vibranti, pioggia a più non posso e violenza, almeno uno di questi dettami del genere è sempre visibile. Non che la trama richieda un motore grafico di prim’ordine, ma nonostante questo la presenza di aspetti capaci di attirare l’attenzione è visivamente imprescindibile.

La colonna sonora, allo stesso modo, sa bene dove colpire. Lo avrete visto (o meglio, sentito) con l’operato di Yoko Shimomura per Space Paranoids e La Rete in Kingdom Hearts: Melody of Memory, e di certo non mancherete di tendere l’orecchio qui. Esatto: le sonorità vertono con impenitenza verso l’elettronico spinto. Non possiamo che applaudire, però, quanto bene la scelta si sposi con l’esperienza nel suo complesso (come il cacio metal sui maccheroni di DOOM), contribuendo alla caotica frenesia che soltanto il vero Combattimento Governativo Industriale dei Lavoratori può partorire. Applausi doverosi a Neon Giant.

Considerazioni conclusive

Il loop di gameplay da gioco di ruolo d’azione di The Ascent ben si sposa alla sua bellissima estetica cyberpunk. Il risultato finale è godibile, a discapito di storia e personaggi forse dimenticabili. Gli scontri con i nemici nell’endgame tendono un po’ a zoppicare, ma i meriti del gioco sono altri. Ciò a cui dà vita questo mix di ingredienti è un titolo da giocare in co-op che di certo non si vede tutti i giorni. La vena indie c’è e si vede, ma in senso quanto mai buono: lo sfrenato ritmo di gameplay e citazioni denota molta conoscenza dei crismi del genere, e gli unici difetti nascono dal mero eccesso di zelo.

Non ci sentiamo di non consigliare una prova agli utenti di Xbox Game Pass che potranno godersi l’esperienza, ma è un po’ più difficile indirizzare i giocatori verso l’acquisto a prezzo pieno. Per più di venti euro, possiamo consigliare un degno esponente del genere solo ai fan di quest’ultimo. Fare lo stesso con i giocatori ancora nuovi ai crismi di questa categoria, in compenso, è un discorso un bel po’ diverso. Nelle mani (intese come quelle che reggono il joypad) giuste è un diamante; nelle altre, ci si avvicina più a ciò da cui, secondo De André, nascono i fiori. Maneggiate con cautela!

Questo era ciò che pensavamo noi. Voi però di che opinione siete? Ditecelo qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per leggere altre recensioni ed avere tutte le notizie più importanti sulla sfera videoludica e non solo. Per i vostri bisogni da gamer, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.