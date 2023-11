Tales of Arise – Beyond the Dawn è disponibile, ecco il trailer di lancio!

Tramite comunicato stampa, Bandai Namco ha annunciato, tramite trailer di lancio, che il DLC di Tales of Arise intitolato Beyond the Dawn è ora disponibile: scopriamo insieme tutti i dettagli

Ben due anni fa abbiamo avuto il piacere di giocare e recensire per voi Tales of Arise, il JRPG del famosissimo franchise di Bandai Namco arrivato come titolo cross-gen. Proprio in questi giorni, la stessa azienda ha svelato che è da poco disponibile il primo DLC a pagamento del gioco, Beyond the Dawn, che espande la storia di base con tanto nuovo contenuto. Per l’occasione, Bandai Namco ha anche divulgato il trailer di lancio di Beyond the Dawn, che trovate qua sotto.

Tales of Arise: disponibile il DLC Beyond the Dawn, ecco il trailer di lancio!

La storia di Tales of Arise – Beyond the Dawn è ambientata un anno dopo gli eventi di Tales of Arise, dove Alphen e i suoi compagni sono costretti a vivere in un mondo riunito, ma in una difficile posizione, essendo riveriti come gli eroi liberatori di Dahna o insultati come i distruttori di diritti dei Renani. Nella forte divisione tra i due schieramenti che ora sono costretti a condividere lo stesso mondo, i sei incontrano l’enigmatica Nazamil, una potente ragazza figlia di un Lord di Rena e una schiava di Dahna. Dovranno quindi proteggerla, arrivando a formare un legame speciale con lei attraverso il loro viaggio per riportare la pace nel mondo.

Insieme al lancio di Tales of Arise – Beyond the Dawn, è anche disponibile la sua colonna sonora sulle principali piattaforme di streaming. Tales of Arise – Beyond the Dawn è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Per giocare all’espansione è richiesto il gioco principale.

Avete visto il trailer di lancio di Tales of Arise – Beyond the Dawn?