X-Men: Kevin Feige e il futuro nella MCU

Kevin Feige anticipa i piani per il debutto degli X-Men nel MCU. Dall’acquisizione The Walt Disney Company, fino alla possibile apparizione in The Marvels. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, ha anticipato in esclusiva alcune novità sul debutto degli X-Men nel MCU. Notizia già da tempo nell’aria, sembra ora trovare una conferma sempre più sicura, potrebbero trovare un approccio molto diverso a quanto fino ad ora visto; soprattutto a seguito delle recente dichiarazioni:

È una questione delicata, ma è davvero emozionante per noi. Gli X-Men sono un concept fantastico e dei personaggi davvero ricchi e fantastici su cui lavorare. L’anno prossimo tornerà la serie animata, di cui siamo molto entusiasti. Per quanto riguarda il live-action… Vedrete presto qualcosa

X-Men: il debutto nel MCU è sempre più vicino?

Seguendo la linea di pensiero annunciata; il debutto nel MCU potrebbe quindi rivelarsi trasformato rispetto a quanto visto sul grande schermo fino ad ora. Prodotti sotto la 20th Century Fox; dopo l’ultima acquisizione da parte della The Walt Disney Company, gli X-Men potrebbero presto rivelarsi nel prossimo progetto di The Marvels.

Difatti, secondo alcuni fan, molti degli indizi sarebbero stati inequivocabilmente indicati nel nuovo teaser trailer (con una brillante Brie Larson nuovamente nei panni di Captain Marvel). Primo tra tutti, nel video della durata di 15 secondi; Monica Rambeau pronuncia le seguenti parole:

C’è una realtà differente che si sta inserendo nella nostra

Una semplice frase innocua, ma che racchiude un più grande indizio per i più attenti; ovvero, la parola Be There For What Comes Next, con la lettera X che lentamente si distacca dalle altre. Seppure non siano arrivate conferme o meno di quanto individuato; il presidente Kevin Feige sembra essere l’unico a conoscere il piano generale tra X-Men e MCU.

Non ci resta che attendere ulteriori anticipazione. Nel frattempo, continuate a seguirci su tuttotek.it per restare sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.