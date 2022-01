Syphon Filter: l’idea di un reboot rifiutata da Sony

Tra le varie polemiche di questi giorni che riguardano Sony e Bend Studio, emergono alcune rivelazioni sulla possibilità di un Reboot di Syphon Filter, scartata però da Sony

Negli ultimi tempi, precisamente sin dalla partenza di Shawn Layden, Sony ha rivoluzionato sotto molti aspetti le modalità operative dell’azienda. Oltre a voler dare spazio in modo decisamente più marcato ai vari titoli considerati “blockbuster”, come ad esempio The Last of Us e Spiderman, la compagnia si è anche distanziata sempre di più dal suo Paese di origine, il Giappone, spostando la propria “base” in California e portando alla chiusura di team di sviluppo più che storici come Japan Studio, i quali avevano generato alcune delle esclusive più amate dai fan di PlayStation.

E in seguito a questa svolta radicale, pare si celino ulteriori atteggiamenti dannosi verso gli sviluppatori che si sono trovati a collaborare in questi anni con Sony: le ultime dichiarazioni su questo aspetto derivano dall’ex boss di Bend Studio, che afferma come non gli sia stato concesso neanche di effettuare un reboot o remake della popolare saga di Syphon Filter.

Syphon Filter e il reboot non concesso da Sony

In realtà ciò di cui parla Jeff Ross, ovvero colui che fu precedentemente a capo dello studio di Days Gone, rivela come il comportamento di Sony sia valutabile più o meno come un rifiuto incondizionato verso qualunque idea egli avesse proposto. Nel corso di un podcast in compagnia del creator di God of War David Jaffe e dell’ex creative director di Bend Studio John Garvin, Ross approfondisce riguardo i commenti che ha rilasciato poche ore fa, dove ha sottolineato la differenza di trattamento subita dal suo ultimo gioco, sostenendo come esso avesse venduto tanto quanto Ghost of Tsushima. Quest’ultimo, infatti, viene considerato come un’IP di gran successo da Sony, mentre per Days Gone le cose sono andate in una direzione decisamente diversa, vedendosi cancellate le possibilità di un sequel.

21 years ago, Syphon Filter released on the PlayStation 1 here in the States! Fun fact – a small handful of the team members who worked on this game/series are still at this studio. pic.twitter.com/4yNiUfWEJV — Bend Studio (@BendStudio) February 17, 2020

Inizialmente, dopo aver rilasciato Days Gone, Ross avrebbe poi posto a Sony un’idea riguardante un nuovo gioco di Resistance, il quale avrebbe assunto stavolta una forma open world. Questo nuovo capitolo aveva scatenato la fantasia degli sviluppatori , che vedevano in esso un gran potenziale; eppure, sembra che ciò non sia stato sufficiente a convincere i piani alti. In aggiunta, la compagnia stessa avrebbe mostrato poi un certo interesse verso un remake o reboot del franchise di Syphon Filter, e mentre il capoccia di Bend Studio ammette come egli non avesse alcun’idea di come realizzarlo, sostiene anche come questa proposta da parte di Sony non fosse affatto genuina, e che si trattasse di un modo per tenere occupato lo studio di sviluppo.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per rimanere sempre informati su altre notizie nel mondo videoludico, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming nel caso siate interessati a trovare nuovi giochi a prezzi fortemente scontati.