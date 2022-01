A Manual for Cleaning Women, Cate Blanchett nel primo film inglese di Almodóvar

Cate Blanchett nel cast di A Manual for Cleaning Women, il primo film in lingua inglese di Pedro Almodóvar

Cate Blanchett reciterà nel prossimo film del regista spagnolo Pedro Almodóvar, al suo debutto in un lungometraggio in lingua inglese. Il film, ancora in fase embrionale, s’intitolerà A Manual for Cleaning Women, adattamento di una raccolta di racconti del 2015 di Lucia Berlin. Il libro racchiude 43 storie di donne che svolgono disparati lavori in lavanderie a gettoni, case di cura e centralini. Blanchett sarà coinvolta come produttrice esecutiva.

Gli ultimi due lungometraggi del regista spagnolo, Dolor y Gloria e Madres Paralelas, hanno riscosso un grande successo di critica anche in occasione dei festival a cui hanno partecipato. Dopo questi due film era inevitabile il doveroso passaggio alla lingua inglese. Ad accompagnarlo in questa avventura ci sarà la strabiliante Cate Blanchett che sta vivendo un periodo particolarmente fortunato. Nelle ultime settimane ha infatti debuttato al cinema sia Don’t Look Up, di cui potete trovare la nostra recensione qui, sia in ben due nuove pellicole di Guillermo del Toro: Nightmare Alley, in arrivo in Italia il 27 gennaio, e Pinocchio, musical animato che arriverà su Netflix a fine 2022. La vedremo a breve nel nuovo film di Todd Field, TAR, e nell’adattamento del videogioco Borderlands.

La qualità dei film del regista spagnolo sono fuori discussione. Almodóvar ha infatti vinto negli anni un premio Oscar, due Golden Globe, 5 Bafta e innumerevoli altri premi. Cate Blanchett, da parte sua, vanta una carriera leggendaria davanti alla presa, dalla trilogia del Signore degli Anelli a Elizabeth: The Golden Age, da Thor: Ragnarok a Ocean’s 8, oltre a una incredibile carriera a teatro. Per lei due premi Oscar, per Blue Jasmine e The Aviator, 3 Golden Globe e 3 Bafta.

Cosa ne pensate di questa nuova collaborazione regista-attrice? Siete in ansia per questo nuovo film? Fatecelo sapere nei commenti!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.