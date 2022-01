Syberia: The World Before, annunciata la data di uscita

Dopo il rinvio annunciato ormai più di un mese fa, il publisher Microids ha annunciato ufficialemente la nuova data di uscita per Syberia: The World Before, quarto capitolo della serie di avventure grafiche ideata da Benoit Sokal

Dopo la pubblicazione del terzo capitolo nel 2017, pare ormai che Microids sia intenzionata a continuare a pubblicare nuovi capitoli delle avventure di Kate Walker. Uscito originariamente infatti nel 2002, Syberia è un’avventura grafica ideata dal celebre fumettista belga Benoit Sokal, ed ha appassionato un gran numero di videogiocatori per le ambientazioni e per la narrazione molto peculiari. I fan quindi erano in attesa di questo nuovo quarto capitolo: dopo l’annuncio del rinvio di più di un mese fa, e dopo la pubblicazione del trailer di lancio, finalmente abbiamo la data di uscita di Syberia: The World Before.

Syberia: The World Before, la nuova data di uscita e le dichiarazioni aggiuntive

Secondo i tweet ufficiali pubblicati nelle scorse ore, l’ uscita di Syberia: The World Before è prevista per il 18 marzo 2022 su PC. L’annuncio arriva con un nuovo messaggio da parte degli sviluppatori, che affermano che “queste settimane extra han permesso a Koalabs e al nostro team (Microids, ndr) di sentirci fiduciosi nel fornire il gioco che meritate”. Per quanto riguarda la versione per console, non ci sono attualmente notizie ufficiali.

Syberia: The World Before è ambientato in due zone e linee temporali diverse: la prima a Taiga, nel 2004, con Kate Walker mentre lotta per sopravvivere in una miniera di sale; la seconda invece a Vaghen, nel 1937, con la pianista Dana Roze. Il legame tra i due personaggi costituisce il mistero centrale dell’avventura. Insieme al mondo iconico di Sokal, questo sequel diretto di Syberia 3 promette anche enigmi complessi che piaceranno i fan della serie.

