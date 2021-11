Syberia The World Before: ecco il trailer di lancio

Rilasciato il trailer di lancio di Syberia: The World Before, nuovo episodio della saga. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Fin dal suo primo annuncio, avvenuto durante la Gamescom 2019, Syberia: The World Before si è guadagnato l’attenzione dei fan della saga, che oggi possono finalmente gustarsi il trailer di lancio dedicato. Il nuovo titolo della popolare serie d’avventura vedrà i ritorno della protagonista Kate Walker, le cui nuove vicende si intrecceranno con il personaggio di Dana Roze. Siete pronti per imbarcarvi in questo nuovo viaggio?

Rilasciato il trailer di lancio di Syberia: The World Before

Fin dal suo esordio, il popolare franchise d’avventura creato da Microïds è stato in grado di creare atmosfere drammatiche e poetiche, sfruttando al contempo un gameplay basato sulla scoperta e sul puzzle solving. Sono passati circa quattro anni dal rilascio del terzo episodio di Syberia (qui la nostra recensione) ma finalmente, a partire dal prossimo mese, i fan della saga potranno tornare ad immergersi in una nuova indagine di Kate Walker.

Il trailer di lancio rilasciato nelle scorse ore mostra chiaramente come Syberia: The World Before sia fedele ai canoni classici tanto amati dai fan della saga. Dai paesaggi incantevoli, ancora una volta opera di Benoît Sokal, ai dialoghi articolati, il nuovo Syberia sembra avere tutte le carte in regola per diventare un altro cult nel genere delle avventure grafiche. Il titolo è confermato in arrivo il 10 dicembre su PC, mentre gli utenti console dovranno attendere il prossimo anno, in quanto il rilascio del titolo su tali piattaforme è attualmente indicato con un generico 2022.

