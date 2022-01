Mad Catz: tutte le novità gaming presentate per quest’anno

Il 2022 si apre nel migliore dei modi per Mad Catz che ha presentato tante novità nell’ambito delle periferiche gaming e non solo

Mad Catz Global Limited, leader nell’innovazione di periferiche di gioco da oltre 30 anni, ha svelato durante un recente evento online, una vasta gamma di prodotti da gioco, che saranno rilasciati nel secondo trimestre del 2022. Ogni prodotto andrà a coprire una fascia d’utenza diversa e in generale si avrà la possibilità di rifarsi gran parte delle periferiche di gioco. Più precisamente, i prodotti presentati sono i seguenti: tastiera da gioco S.T.R.I.K.E. 6, cuffie da gioco P.I.L.O.T., tappetino per mouse RGB S.U.R.F., sedia gaming G.Y.R.A., controller di gioco C.A.T. 9 e nuova postazione da combattimento T.E. 3.

Scopriamo tutti i prodotti presentati da Mad Catz

Andiamo con ordine e vediamo tutta la nuova linea di periferiche, e non solo, pensata per il gaming. La nuova S.T.R.I.K.E. 6 è una moderna tastiera meccanica in grado di combinare funzionalità e personalizzazioni elevate con una compattezza estrema. Tale prodotto è appositamente realizzato per i giocatori, in quanto presentano interruttori meccanici con un’attuazione lineare precisa e durata fino a 80 milioni di battiture.

I tasti inoltre possono essere sostituiti facilmente al fine di soddisfare al meglio le proprie preferenze personali. La S.T.R.I.K.E. 6 dispone infine di una potente illuminazione RGB con 26 effetti RGB, inclusa la sincronizzazione degli effetti sonori.

Le nuove cuffie P.I.L.O.T. 5 e P.I.L.O.T. 3 risultano leggere, comode ed ergonomiche. I grandi cuscinetti auricolari con forma ovale riducono la fastidiosa pressione sulle orecchie e garantiscono una maggiore soppressione del rumore ambientale. Entrambe le versioni sono dotate di driver dinamici, di grandi dimensioni, a camera stagna da 50 mm. Le P.I.L.O.T. 5 dispongono di un suono surround virtuale 7.1, per un incredibile effetto spaziale, in grado di far percepire ai giocatori ogni minimo movimento direzionale.

Il S.U.R.F. è il nuovo tappetino per mouse RGB che grazie al suo rivoluzionario tessuto morbido, resistente alle macchie, è in grado di migliorare la precisione. Per illuminare al meglio la nostra configurazione di streaming o gaming, troviamo una moderna striscia RGB, in grado di riprodurre fino a 16,8 milioni di colori, con ben sette effetti di luce dinamici.

La nuova sedia gaming G.Y.R.A. è sinonimo di comfort, personalizzazione, durata ed ergonomia. La regolazione automatica del supporto lombare fornisce una postura eretta, comoda ed ergonomica. I braccioli a 4 direzioni, risultano versatili, ed in grado pertanto di garantire una posizione super comoda su qualsiasi scrivania. La nuova G.Y.R.A., realizzata in schiuma stampata a freddo ad alta densità, risulta estremamente resistente nel tempo.

Il C.A.T. 9 risulta senza dubbio il controller da gioco mobile ideale, in quanto si accoppia non solo con Android, PC e Nintendo Switch, ma anche con Apple iPhone o iPad. È dotato di connessione rapida tramite Bluetooth, sensore di movimento a 6 assi, doppio effetto vibrazione, modalità turbo e pulsanti macro programmabili sul dispositivo. Il tutto è condito con un fattore di forma trasparente in grado di far esaltare al meglio gli strepitosi effetti di luce RGB. Il nuovo C.A.T. 9 sarà in grado pertanto di garantire stile e massimo comfort ai tuoi giochi casual preferiti presenti su tutti i tuoi dispositivi palmari.

I classici pulsanti Sanwa Denshi offrono un’autentica esperienza arcade con la leggendaria qualità e durata dei componenti Sanwa. La periferica T.E. 3 supporta la connettività multi-piattaforma, in quanto risulta essere perfettamente compatibile con Xbox, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Più macro, due modalità turbo, touchpad PlayStation e pulsanti di condivisione, sono in grado di garantire un’esperienza arcade estrema. I giocatori che vogliono portare la loro lotta ad un livello estremo il T.E. 3 è un prodotto da non farsi sfuggire!

Mad Catz inizia quindi prepotentemente questo nuovo anno, con una line-up niente male e che sicuramente sarà in grado di accontentare ogni tipo di utenza. Vi ricordiamo che questi prodotti saranno disponibili dal secondo trimestre, ma ad oggi ancora non si conoscono i relativi prezzi. Per non perdervi importanti novità sotto questo ambito e per non perdervi nessuna futura news dall’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!