Syberia: The World Before si mostra nel trailer di lancio

A pochi giorni dall’uscita ufficiale, l’avventura grafica Syberia: The World Before si mostra al pubblico grazie al suo trailer di lancio appena reso disponibile

Manca oramai una manciata di giorni all’uscita ufficiale su PC di Syberia: The World Before, il nuovo capitolo della celeberrima serie di avventure grafiche. E per preparare i fan a questo atteso debutto, Microids ha da pochissimo reso disponibile il trailer di lancio dedicato alla produzione, il quale ci fornisce uno spaccato tra passato e presente, mettendo in mostra il modo in cui le storie delle due protagoniste del gioco finiranno per intrecciarsi.

Syberia: The World Before – Disponibile il trailer di lancio

Come avete potuto facilmente intuire, il gioco sarà ambientato in due distinti periodi storici, il 1937 ed il 2004. La prima timeline avrà per protagonista Dana Roze, una pianista che si troverà ad avere a che fare con il fascistia Brown Shadow, e che la porterà ad essere invischiata in una misteriosa spedizione. Per quanto riguarda l’altra storia, questa vedrà al centro delle vicende Kate Walker, intenta ad investigare una miniera di sale, che la porterà a scoprire la connessione che la lega a Dana.

Syberia: The World Before sarà caratterizzato da puzzle ed indovinelli complessi, che andranno ad impreziosire l’avventura, seguendo la fortunata scia delle precedenti installazioni della serie. Ad occuparci della soundtrack troveremo Inon Zur, che sta anche lavorando alla colonna sonora di Starfield. Il gioco in questione, di cui vi abbiamo proposto il trailer di lancio poco sopra, sarà disponibile a partire dal prossimo 18 Marzo su PC, mentre per vederlo su console dovremo attendere ancora qualche mese.

Nell’attesa di avere altre informazioni in merito, vi invitiamo a rimanere in compagnia di tuttoteK, per essere sempre aggiornati su tutto quanto riguarda il mondo dei videogiochi. Per questi ultimi, se volete acquistarne diversi a prezzo scontato, vi invitiamo a tenere d’occhio le offerte presenti su Instant Gaming.