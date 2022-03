Xbox Showcase: nuovo appuntamento a Maggio e Settembre 2022?

Secondo un rumor, Microsoft potrebbe tenere due Xbox Showcase nel corso del 2022, con uno show previsto per Maggio ed uno a Settembre

Sebbene ci troviamo ancora all’inizio del 2022, le domande relative a quanto abbiano in cantiere per i prossimi mesi i maggiori protagonisti dell’industria videoludica stanno ugualmente tenendo banco tra gli appassionati. Sebbene Microsoft si sia sbottonata un pizzico in merito a Starfield e Redfall, ci sono ancora molte altre produzioni delle quali i fan aspettano notizie. Proprio per questo motivo ci si sta interrogando in merito a quando il colosso di Redmond abbia in mente di tenere il suo prossimo Xbox Showcase. E secondo un rumor, l’appuntamento è fissato per Maggio e Settembre.

Xbox Showcase potrebbe tornare a Maggio e Settembre 2022

Secondo il portale Pure Xbox, difatti, sembra proprio che Microsoft abbia in mente di dedicare del tempo ai prossimi annunci relativi ai giochi in produzione. Le fonti citate parlando di come il co-fondatore di XboxEra, oltre che noto insider, Nick Baker, abbia parlato sul forum del suo portale di come la casa di Redmond, stando alle informazioni in suo possesso, abbia in mente di tenere due distinti eventi nel corso del 2022.

L’appuntamento, secondo Baker, sarebbe fissato per i prossimi mesi di Maggio e Settembre. Il primo caso, se confermato, sarebbe alquanto inusuale, visto che cadrebbe a pochi giorni dall’E3, storicamente una delle vetrine principali del mondo Xbox. Certo, nulla vieta di supporre che la compagnia abbia in mente di tenere un evento prima della kermesse losangelina, ma solo il tempo, in questo caso, potrà disperdere tutti i dubbi del caso.

Per saperne di più, in attesa di conferme ufficiali, vi invitiamo a rimanere in compagnia con noi di tuttoteK, oltre che a tenere d’occhio le offerte legate al mondo dei videogiochi che potete trovare sulle pagine di Instant Gaming.