Dead Space: posticipato il periodo d’uscita del remake secondo nuovi rumor

Il remake di Dead Space è atteso da molti giocatori e torna sotto i riflettori con nuovi rumor sul possibile periodo d’uscita

Il remake di Dead Space è uno dei grandi ritorni più attesi dai videogiocatori e ultimamente sono trapelati nuovi rumor sul periodo d’uscita. Il team di sviluppo ritiene nelle ultime dichiarazioni che sta venendo fuori un ottimo lavoro e sono tutti elettrizzati dall’idea di mostrare al pubblico i progressi svolti fino ad ora. Sebbene non fosse mai stato annunciato pubblicamente, secondo Jeff Grubb di VentureBeat, Electronic Arts puntava originariamente a far uscire il gioco a ottobre 2022 ma ultimamente qualcosa ha cambiato i piani.

Il periodo d’uscita del remake di Dead Space è ancora incerto

Sempre secondo Jeff Grubb, il periodo d’uscita del remake di Dead Space è slittato da ottobre 2022 all’inizio del 2023. Electronic Arts non ha rilasciato nessun commento riguardo a questo nuovo rumor ma considerando l’importanza del progetto, risulta plausibile rimandare l’uscita del titolo per realizzarlo al meglio. Questa posticipazione infatti permetterà al team di sviluppo di usare il tempo extra per rifinire il gioco e per “stupire” i fan. L’obiettivo finale degli sviluppatori è quello di avere un remake simile a Resident Evil 2 (2019) in termini di qualità.

Insieme ai miglioramenti visivi, il titolo presenterà un nuovo dismembramento dei necromorfi molto più preciso e soddisfacente, e una modifica completa alle zone di gioco con gravità zero. Sicuramente grazie al livestream degli sviluppatori di oggi avremo maggiori informazioni sul gioco e potremo finalmente vederlo in azione. Non ci resta che attendere l’evento per avere nuove informazioni a riguardo e ricordiamo che il remake di Dead Space è in sviluppo per Xbox Series X/S, PS5 e PC.

