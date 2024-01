Suicide Squad: Kill the Justice, rivelato il peso in GB del titolo Rocksteady

Il peso in GB del videogioco di Rocksteady, Suicide Squad: Kill the Justice pare essere stato rivelato, scopriamo insieme quanto spazio dovremo liberare per questo titolo

Manca davvero poco all’uscita di Suicide Squad: Kill the Justice, uno dei titoli più attesi di questa prima parte dell’anno e dell’intero 2024. Sviluppato da Rocksteady i contenuti sono e saranno davvero tanti e la curiosità aumenta ora dopo ora. Domani, 30 gennaio, sarà possibile, per chi ha acquistato la Deluxe Edition, accedere già al gioco che, nella sua versione standard, uscirà il prossimo 2 febbraio. Ad oggi, però, ancora non è dato sapere quanti GB andrà ad occupare e quanto peso/spazio sarà necessario per installare proprio Suicide Squad: Kill The Justice. Un noto leaker, però, pare aver dato la risposta tramite un “tweet“.

Suicide Squad: Kill the Justice, ecco quanti GB occuperà

Come riporta @PlaystationSize su Twitter – una pagina che tiene traccia del backend del PlayStation Store – Suicide Squad: Kill the Justice League su PS5 avrà una dimensione di 45,207 GB, sorprendentemente bassa per gli standard dei giochi AAA. Questa informazione che cosa ci suggerisce? Il titolo pare essere abbastanza “leggero” e questa “leggerezza” potrebbe indicare o una pochezza di contenuti o, più probabilmente, un’aggiunta graduale di contenuti che andranno ad “appesantire” il titolo con delle patch durante la sua durata e la sua vita videoludica. Certo è, però, che l’attesa e l’hype intorno a questo gioco aumenta sempre di più insieme alla curiosità di capire che cosa Rocksteady ha preparato per noi.

Ricordiamo che Suicide Squad: Kill the Justice League sarà lanciato a livello globale per PS5, Xbox Series X/S e PC il 2 febbraio, e in accesso anticipato per i possessori della Deluxe Edition il 30 gennaio. Per ulteriori aggiornamenti e novità dal mondo videoludico e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata ad Instant Gaming.