Suicide Squad: Kill the Justice League, ecco il gameplay nel trailer di lancio!

In vista dell’imminente lancio, Suicide Squad: Kill the Justice League si mette in mostra con un nuovo scoppiettante trailer di gameplay

Per quello che è diventato il gergo videoludico, il concetto di “trailer di gameplay del lancio” può significare più cose, la più ovvia delle quali è che il day one di Suicide Squad: Kill the Justice League si sta finalmente avvicinando. Non abbiamo episodi della serie Insider, ma Rocksteady Studios ha pensato bene di farci questo regalo come gustoso antipasto. Abbiamo riassunto in uno speciale separato quel che occorre sapere sul gioco, ma se volete una versione più stringata delle informazioni contenute in quell’articolo il video qui sotto potrebbe bastare. Del resto, la vita è fatta di piaceri semplici: la Task Force X alle prese con le forze di Brainiac, tra scontri a fuoco ed altri scontri, in questo caso a parole, coi supereroi DC.

Nonostante la natura autoesplicativa di un gioco letteralmente intitolato Suicide Squad: Kill the Justice League, il trailer di gameplay fa luce sulla premessa di base in vista del lancio. Rocksteady, dal canto suo, contrariamente agli evidenti elementi da live service insiste che il suo looter shooter sia “la più grande esperienza cinematografica” mai creata dalle menti dietro la trilogia di Arkham di Batman, nonché in generale “il gioco più ambizioso” dal punto di vista narrativo. Avendo il titolo il numero più alto di cutscene mai incluse dal team di sviluppo, non è difficile credere a certe dichiarazioni. Manca ormai poco: il gioco esce il 2 febbraio su PC, Xbox Series X, PS5 e Xbox Series S, o il 31 gennaio per gli acquirenti della Deluxe Edition.

Ora sta a voi dirci la vostra: siete in hype per le disavventure di Harley e scapestrata compagnia?