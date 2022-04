In questa nostra guida vi forniremo una serie di pratici consigli su quali sono i migliori bastoni in Elden Ring

L’ultimo atteso titolo di From Software ha fatto il proprio debutto su console e PC lo scorso febbraio (trovate qui la nostra recensione in merito), ed è riuscito a conquistare il parere di pubblico e critica, segnando già numerosi record di vendite. Se in questi giorni avete deciso di tuffarvi nella vostra personale esplorazione dell’Interregno armati di un bastone magico, noi siamo sempre qui per darvi una mano. Eccovi dunque una guida ai migliori bastoni presenti in Elden Ring.

Non un comunissimo pezzo di legno

Se siete alle prime armi con i Soulslike potreste rimanere spiazzati dalle numerose meccaniche che questo genere di titoli richiede di padroneggiare. Elden Ring non fa certo eccezione, e, sia che deciderete di esplorare l’Interregno armati di spada, incantesimi o bastoni magici, sarà necessario imparare a procurarvi i migliori attrezzi del mestiere. Fortunatamente l’ultima fatica di From Software vi permetterà un approccio molto libero al combattimento, ma, come accadeva anche con alcuni precedenti Souls, occorrerà comprendere appieno le regole alla base del sistema di gioco.

Il primo bastone non si scorda mai – Elden Ring: guida ai migliori bastoni

Se avete dunque deciso di apprendere l’arte della magia, sappiate che, in Elden Ring, uno stregone opportunamente preparato grazie anche all’ausilio di alcuni dei migliori bastoni presenti in game, può trasformarsi in una vera e propria furia inarrestabile. Ma se avete messo da poco piede nelle lande dell’Interregno vi occorre un’arma adatta a cominciare questa scalata al potere. In tale situazione il Bastone Meteoritico può fare sicuramente al caso vostro.

Disponibile molto presto nel gioco, quest’arma si trova nelle terre di Caelid, ed in questa guida dedicata potete scoprire dettagliatamente come fare per ottenerlo. Si tratta, come abbiamo detto, di un’ottima arma per cominciare, ma non potrà essere potenziata, costringendovi ad accontentarvi del suo potere così com’è. Per le prime fasi di gioco, comunque potrebbe diventare uno dei vostri migliori alleati, perciò non sottovalutate l’opzione di recuperarlo.

Più veloce! – Elden Ring: guida ai migliori bastoni

Se avete già un pò di familiarità con i bastoni e gli incantesimi in Elden Ring, ma siete alla ricerca di qualcosa in grado di potenziare la vostra capacità di scagliare magie, il Bastone Glintstone di Azur potrebbe essere una delle opzioni migliori. Si tratta di un’arma che pare scalare bene con l’attributo Destrezza, e che permette, fra le altre cose, di velocizzare il tempo richiesto per lanciare magie. Il rovescio della medaglia è rappresentato da un maggiore costo in FP per gli incantesimi lanciati. Necessiterete inoltre di portare la vostra Intelligenza al livello 52 prima di poter imbracciare questo bastone, perciò il consiglio è di valutare attentamente i pro e i contro per decidere se quest’ultimo può fare al caso vostro.

Troverete questo bastone nei pressi dell’Accademia Raya Lucaria: occorrerà salire sui tetti e superare alcune fasi facendo attenzione a dove mettere i piedi per evitare di cadere di sotto. L’arma si trova in una sorta di struttura simile ad una chiesa, all’interno di una caratteristica stanza composta da diversi cristalli. Sul tragitto potreste imbattervi in un nemico armato con una sorta di balestra, che dovrete fronteggiare per poter raggiungere il luogo in cui è custodito il bastone.

Più potente! – Elden Ring: guida ai migliori bastoni

Il prossimo in questa lista dei migliori bastoni disponibili in Elden Ring risponde al nome di Bastone Glintstone di Lusat. Se siete in cerca di un’arma che amplifichi il potere offensivo dei vostri incantesimi, questo bastone farà sicuramente al caso vostro. Necessiterete di un’Intelligenza di livello pari o superiore a 52 per poterlo utilizzare, e, come per il Bastone Glintstone di Azur, anche con questo le magie vi costeranno più FP, ma in cambio ogni vostro attacco magico infliggerà danni maggiori.

Il bastone si troverà nei pressi delle rovine della Città di Sellia, nella regione di Caelid. Per ottenerlo però dovrete dapprima vedervela con vari nemici presenti nella zona, per sbloccare le porte che vi condurranno ad un’arena. In essa infine dovrete affrontare un combattimento contro ben due boss, pertanto preparatevi a dovere prima di cimentarvi nell’impresa. Il Bastone Glintstone di Lusat si troverà in un forziere al quale avrete accesso una volta concluso lo scontro.

Il migliore – Elden Ring: guida ai migliori bastoni

Non potevamo concludere questa lista dedicata ai migliori bastoni disponibili in Elden Ring senza citare uno dei più potenti dell’intero gioco, il così chiamato Scettro Regale Cariano. Contrariamente ai due bastoni citati nei precedenti paragrafi, questo non richiederà un dispendio aggiuntivo in termini di FP, eppure, grazie anche all’abilità che possiede, risulterà un’arma in grado di causare ingenti danni (anche all’Equilibrio) agli sfortunati nemici che si troveranno a subire i vostri attacchi. Tenete però in considerazione che avrete bisogno di un’Intelligenza di livello pari o superiore a 60 per poterlo imbracciare.

Com’è facilmente intuibile, tanta potenza non vi verrà di certo regalata a cuor leggero. Per ottenere questo bastone dovrete infatti sconfiggere nient’altro che la Regina della Luna Piena, Rennala. Se uscirete vittoriosi dallo scontro, facilmente classificabile come uno dei più duri dell’intero gioco, entrerete in possesso di un oggetto chiamato Ricordo della Regina della Luna Piena, che potrà poi essere scambiato con Enia per ottenere una potente magia oppure lo Scettro in questione. Nonostante si tratti indubbiamente di uno dei bastoni più potenti dell’intero gioco, lo Scettro potrebbe comunque non combaciare del tutto col vostro stile di gioco, pertanto valutate attentamente ogni dettaglio prima di affrontare il combattimento con Rennala.

Conclusione

Come abbiamo avuto modo di approfondire in questa guida, i bastoni possono risultare dei preziosissimi alleati se avete scelto la via della magia. Tenete in ogni caso sempre a mente che, per sua stessa natura, ci sono molte cose che il titolo From Software non vi dirà (o per lo meno non aspettatevi approfonditi tutorial come nel caso di altri giochi), pertanto il nostro consiglio rimane quello di prepararvi sempre a tutto prima di procedere con il prossimo incarico.

Che ne pensate? Avete già cominciato la vostra avventura nell'Interregno? Fatecelo sapere nei commenti