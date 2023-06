Stray: rivelata la data d’uscita su Xbox Series X e Xbox One

Stray, il titolo targato Annapurna è in arrivo su Xbox Series X e Xbox One, rivelata la data d’uscita ufficiale. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Dopo essere stato classificato dall’ESRB, dell’acclamato Stray di BlueTwelve Studio è stata confermata la data d’uscita per Xbox One e Xbox Series X/S, fissata per il 10 agosto. Annapurna Interactive, nel mentre, ha pubblicato un nuovo trailer. Il video in questione mostra il gatto protagonista che, come è solito fare, spinge con disinvoltura un controller Xbox fuori dal tavolino. Ve lo lasciamo qui sotto in modo tale da poterlo guardare e da poter farvi venire l’acquolina in bocca:

Stray: data d’uscita e dettagli sull’ormai ex esclusiva PlayStation pronta ad approdare nella famiglia Xbox

Stray si svolge in un futuro post-apocalittico e i giocatori controllano un gatto che si imbatte in un’antica città popolata da robot. Navigando negli ambienti con un leggero platforming, dovranno raccogliere oggetti, risolvere enigmi, sgattaiolare attraverso diversi ambienti ed evitare alcune strane creature in cerca di sangue. Perché la città è stata nascosta e il gatto può riunirsi alla sua famiglia? Dovrete giocare per scoprirlo. Intanto qui, per darvi un assaggio di ciò che vi aspetta vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione. Attualmente disponibile per PS4, PS5 e PC, Stray ha ricevuto ampi consensi dalla critica per la sua fedeltà visiva, l’atmosfera e la narrazione ambientale. Fateci sapere che cosa ne pensate e se siete in hype per l’uscita di Stray sulle console Xbox.

Per ulteriori aggiornamenti e novità continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata al catalogo di Kinguin.