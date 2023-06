ASUS Zenfone 10: compatto e con prestazioni da top di gamma

ASUS presenta il nuovo Zenfone 10 compatto e con prestazioni da top di gamma. Potenza a portata di mano, le dimensioni compatte non sono più un ostacolo alle prestazioni

ASUS ha annunciato oggi il nuovo e potente Zenfone 10, l’ultima generazione dell’iconico smartphone da 5,9 pollici che ridefinisce il segmento degli smartphone compatti. Zenfone 10 inaugura una nuova era in cui compatto significa potente e piccolo è il nuovo grande. È alimentato dall’ultimo Snapdragon 8 Gen 2, insieme alle più recenti tecnologie di memoria LPDDR5X e UFS 4.0 ROM per prestazioni di altissimo livello. Ma ciò che più sorprende è la durata della batteria, aumentata di quasi il 13%, senza alcuna variazione della capacità della stessa. È stata inoltre aggiunta la comoda ricarica wireless compatibile con Qi.

Asus Zenfone 10: estetica e display

L’avanzato display AMOLED a 144 Hz dello Zenfone 10 offre colori ultravividi in qualsiasi condizione, e le immagini sono state ulteriormente perfezionate grazie alla collaborazione con l’azienda leader nell’elaborazione visiva Pixelworks. Il sistema di fotocamere dello Zenfone 10 è stato aggiornato, incorporando il più recente stabilizzatore Gimbal Ibrido 2.0 a 6 assi e nuovi algoritmi per ottenere video di qualità professionale. Per inaugurare la nuova generazione di video mobile, è presente anche un nuovo sistema di stabilizzazione elettronica dell’immagine Adaptive EIS, oltre a funzionalità di registrazione 3D surround grazie a OZO Audio. Anche le funzionalità selfie sono state notevolmente migliorate, con una fotocamera frontale da 32 MP dotata di un sensore RGBW e di grandi pixel da 1,4 μm per un’eccezionale acquisizione di immagini in condizioni di scarsa illuminazione.

Zenfone 10 è ancora più smart, grazie a nuove ed avanzate funzioni di intelligenza artificiale per migliorare ancora di più l’esperienza di utilizzo. Dalle modifiche avanzate dell’interfaccia utente alle funzioni intelligenti della fotocamera, Zenfone 10 si adatta alle esigenze e alle preferenze dell’utente e contribuisce a rendere ogni interazione intuitiva e senza sforzo. L’elegante Zenfone 10 è disponibile in cinque colorazioni, tra cui tre nuove tonalità, tutti ispirati ai colori del pianeta. Inoltre, è costruito all’insegna della sostenibilità, con la cover posteriore che utilizza materiali eco-friendly in policarbonato a base biologica e una percentuale maggiore di imballaggi riciclabili.

Asus Zenfone 10: compatto e potente

Fino ad oggi gli utenti smartphone hanno dovuto scegliere tra compattezza e potenza, ma Zenfone 10 cambia tutto. Progettato per essere utilizzato con una sola mano, è alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 2 di ultima generazione e include una RAM LPDDR5X 8533 Mbps ad alte prestazioni e la tecnologia USF 4.0 ROM, in modo che gli utenti non debbano scendere a compromessi quando scelgono un telefono che stia nel palmo della loro mano. Grazie alle funzioni Snapdragon Elite Gaming, Zenfone 10 permette di godere anche di un’esperienza di gioco davvero fluida.

L’avanzato display AMOLED da 144 Hz di Zenfone 10 offre un’incredibile accuratezza del colore con Delta E <1, oltre a un’ampia gamma cromatica sRGB del 151,9% e DCI-P3 del 112% di livello cinematografico, per colori ultravividi in qualsiasi condizione. La collaborazione con Pixelworks, azienda leader nel settore dell’elaborazione visiva, porta l’eccellente qualità visiva a livelli ancora più alti, con una precisione dei colori da record mondiale. Zenfone 10 è anche molto elegante, con tre nuovi colori ispirati alla natura – Aurora Green, Eclipse Red e Comet White – che si aggiungono ai sempre popolari Starry Blue e Midnight Black.

Per ASUS il pianeta è importante e lo dimostra anche con il suo nuovo Zenfone 10. La sua cover posteriore in policarbonato ecologico a base biologica riduce l’uso di prodotti petrolchimici e contribuisce alla missione di ridurre al minimo le emissioni di carbonio. Anche la confezione utilizza carta riciclata e inchiostri a base di soia.

Asus Zenfone 10: stabilizzatore Gimbal Ibrido 2.0 a 6 assi

Lo stabilizzatore Gimbal Ibrido a 6 assi 2.0 nella fotocamera posteriore da 50 MP permette di ottenere video ancora più stabili, privi di sfocature e vibrazioni, anche quando la fotocamera è in movimento. Questo innovativo gimbal OIS monitora i movimenti dello Zenfone 10, in ogni direzione, e utilizza queste informazioni per regolare l’intero modulo della fotocamera in tempo reale. È in grado di compensare spostamenti fino a +/- 3°, contribuendo così a rendere omogenea anche l’azione più movimentata, senza distorsioni ottiche o “ghosting“. In combinazione con la tecnologia di messa a fuoco automatica ultraveloce – che mette a fuoco rapidamente e reagisce senza problemi in qualsiasi scenario – e con gli algoritmi EIS, Zenfone 10 offre scatti d’azione super-fluidi e dall’aspetto professionale, indipendentemente dal soggetto.

Alle superiori capacità antivibrazione dello Stabilizzatore Gimbal Ibrido a 6 assi 2.0, si aggiunge la nuova tecnologia Adaptive EIS. Questa utilizza il giroscopio incorporato per rilevare il movimento, consentendo regolazioni dinamiche delle dimensioni del campo visivo per mantenere i video sempre stabili. La tecnologia OZO Audio offre la possibilità di eliminare il rumore del vento per ottenere registrazioni cristalline all’aperto o di catturare un audio spaziale 3D Surround coinvolgente e ad alta fedeltà. L’esperienza fotografica è stata ulteriormente migliorata grazie alla possibilità di accedere alla modalità Scia Luminosa e alle funzioni Quick Shot anche quando lo schermo del telefono è spento. Quick Shot è una nuova funzione che permette di catturare istantaneamente una foto con una doppia pressione del tasto del volume, anche a display spento.

Asus Zenfone 10: fotocamera frontale da 32 MP con sensore RGBW

La fotocamera anteriore da 32 MP di Zenfone 10 è ora dotata di un sensore RGBW con grandi pixel da 1,4 μm, che offre prestazioni eccezionali in condizioni di scarsa illuminazione. I pixel bianchi si aggiungono ai tradizionali pixel RGB, migliorando la qualità complessiva dell’immagine quando si scattano fotografie in ambiente poco illuminato. Gli algoritmi avanzati per le scene notturne contribuiscono a realizzare selfie di qualità per la visione notturna. Quando si scattano selfie di notte o al chiuso con Zenfone 10, i soggetti in primo piano hanno una tonalità naturale della pelle, contorni chiari e luci e ombre ben definite. Anche l’illuminazione e i dettagli dello sfondo sono completamente preservati.

Anche altre modalità della fotocamera sono state migliorate. La modalità Ritratto è stata aggiornata con opzioni di zoom più flessibili, e la modalità Scia Luminosa consente ora agli utenti di scattare foto di livello professionale a mano libera, senza bisogno di un treppiede.

Batteria e prezzi

Grazie all’utilizzo di CPU e componenti ad alta efficienza energetica, è stata migliorata la durata della batteria di Zenfone 10 fino al 12,9%, pur avendo la stessa capacità della batteria da 4300 mAh del suo predecessore. È stata anche aggiunta una nuova funzionalità HyperCharge da 30 W per ottenere le massime prestazioni di ricarica e, per comodità, Zenfone 10 ora supporta anche la ricarica wireless tramite qualsiasi caricatore wireless compatibile con Qi.

ASUS Zenfone 10 sarà disponibile nella versione 8/128GB a 799€

Zenfone 10 sarà disponibile nella versione 8/256GB a 849€

ASUS Zenfone 10 sarà disponibile nella versione 16/512GB a 929€

In occasione del lancio, ASUS ha organizzato la promo FREE UPGRADE per offrire agli utenti tagli di storage e memoria extra: la versione 8/256 sarà disponibile a 799€ e la versione 16/512 a 849€.