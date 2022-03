AGM H5: rugged smartphone che si fa sentire

Vi presentiamo in questo articolo uno smartphone rugged tra i più completi sul mercato. AGM H5 vanta specifiche di fascia media con l’aggiunta di funzionalità utilissime tra cui lo speaker più potente al mondo. Vediamolo più da vicino

Gli smartphone rugged sono caratterizzati da una qualità costruttiva eccellente che li protegge da urti, polvere e infiltrazioni di liquidi. In passato per ottenere tutto questo si era spesso costretti a rinunciare in parte ad altri aspetti su cui puntano gli smartphone tradizionali, tra cui qualità fotografica a prestazioni generali. Con AGM H5 il divario si assottiglia sempre più. Vediamo perché.

AGM H5: rugged smartphone con ottime specifiche

Questo AGM H5 fa parte di quella categoria emergente di smartphone rugged che riescono a garantire però prestazioni davvero ottime. Sotto il cofano troviamo un SoC MediaTek Helio G35, dotato di 4 core Cortex A53 funzionanti a 2.3 GHz e 4 core Cortex A53 a 1.8 GHz. A supporto troviamo 4 o 6 GB di RAM DDR4 e 64 o 128 GB di memoria di massa eMMC. La memoria è espandibile tramite Micro SD fino a 128 GB addizionali. Il display è un’unità da 6.5 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) con luminosità fino a 450 lumen e contrasto di 1500:1, davvero non male.

Il comparto multimediale comprende ben 3 fotocamere. Quella principale sfoggia un sensore Samsung da 48 MP con apertura f/1.79 con lenti 6P. Abbiamo poi una fotocamera per la visione notturna da 20 MP, dotata di flash IR. Infine abbiamo una camera con ottica Macro da 2 MP per chiudere il cerchio. Ma non finisce qui. AGM H5 è dotato del più potente speaker mai visto nel segmento. Infatti, le tecnologie che proteggono gli smartphone rugged, tendono anche ad ostacolare i suoni. Invece su questo prodotto troviamo un potente speaker che arriva ad emettere 109 dB ed è dotato di un anello di LED RGB che è un bel vezzo estetico.

Passando alla parte rugged, troviamo una certificazione fino a IP69K quindi abbiamo una protezione quasi totale da polvere e infiltrazioni di liquidi. Inoltre lo smartphone risponde allo standard militare MIL-ST-810H. La batteria sa ben 7000 mAh può essere ricaricata rapidamente fino a 18 W tramite una charging dock. Ovviamente rimane la possibilità di ricarica tramite la porta USB-C. Per completare la connettività abbiamo Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi ac Dual Band, jack da 3.5 mm e una doppia SIM. Troviamo anche un’ampia gamma di sensori tra cui sensore di impronte, sensore di luminosità, accelerometro e bussola. AGM H5 è anche dotato di un tasto laterale che può essere configurato per l’accesso rapido a torcia, fotocamera o PTT.

Insomma abbiamo di fronte un ottimo smartphone rugged che coniuga specifiche tecniche soddisfacenti ad una robustezza da carro armato. AGM H5 potrà accompagnarvi in qualsiasi avventura, mostrandosi sempre pronto ad eventuali imprevisti ed aiutandovi a superarli.

L’offerta speciale

Lo smartphone verrà spedito a partire dal 18 aprile 2022. Tuttavia già da ora è possibile accedere agli early bird preorder con tante offerte per risparmiare sul prezzo di listino ufficiale. Per chi preordina tra il 15 e il 31 marzo avrà diritto ad uno sconto del 15% tramite il codice promozionale “BESTAGMH5” con l’omaggio di un paio di cuffiette AGM Buds e una Charging Dock. Chi invece prenota il nuovo AGM H5 tra il 1 e il 17 aprile, avrà diritto ad uno sconto un po’ inferiore del 10%, ma rimane l’omaggio delle AGM Buds e Charging Dock. Per gli ordini successivi al 18 aprile invece, si potrà ottenere uno sconto solo del 5% e come omaggio riceveremo solamente le cuffiette.

Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!