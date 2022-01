Star Wars Jedi Fallen Order 2: l’annuncio potrebbe precedere l’E3 2022

Un rumor interessante suggerisce che l’annuncio di Star Wars Jedi Fallen Order 2 arrivi prima della fiera (digitale) di Los Angeles

Respawn Entertainment avrà anche Apex Legends tra le mani, e sì, il fondatore Vince Zampella ora è al timone di Battlefield, ma Star Wars Jedi Fallen Order 2 è ancora una possibilità tangibile. Lo diciamo già da ora: parliamo al condizionale perché abbiamo a che vedere con un rumor, ma stando al sempre affidabile Jeff Grubb nell’ultima puntata del suo Grubbsnax per conto di Giant Bomb un annuncio potrebbe arrivare prima dell’E3 2022. Non è nemmeno l’unico dettaglio che l’insider asserisce di avere, ma il tempismo della correlazione tra il presunto annuncio e la fiera è impeccabile.

Un gustoso Star Wars Jedi Fallen Order 2 tra i Grubbsnax nella calza di Jeff

L’annuncio di Star Wars Jedi Fallen Order 2 sarà anche “previsto” per quest’anno, ma è possibile che lo stesso valga anche per la sua uscita. Non è però impossibile un rinvio. Ad ogni modo, dovremmo poterci aspettare altri dettagli prima di giugno, che è solitamente il periodo dell’E3. Trattandosi di un rumor, è bene guardare le cose anche da un punto di vista più ufficiale. Respawn Entertainment non ha mai constatato lo sviluppo di un sequel per il predecessore, ma ha cercato un produttore per un titolo dedicato alla saga cosmica l’anno scorso. Per approfondire, vi lasciamo alla puntata di Grubbsnax in questione al momento dell’indiscrezione.

A luglio hanno fatto la loro comparsa online diversi annunci di lavoro per il team di sviluppo. Ad accomunarli c’era la natura del nuovo progetto: una “avventura in single player tutta nuova”. Per quel che vale, il gioco originale è attualmente disponibile per Xbox One, Xbox Series X e Series S, PS4, PS5, PC e Google Stadia. Dallo scorso luglio, il titolo ha goduto di un bacino di utenza di oltre venti milioni di giocatori. Abbiamo avuto occasione di tesserne le lodi nella nostra recensione, definendolo un gioiellino. Vedremo nei prossimi mesi se quella del seguito è una nuova speranza, o solo una minaccia fantasma.

