Razer: scrivania Project Sophia e sedia da gaming Enki Pro Hypersense

Presentato al CES 2022 da Razer un concept di scrivania da gioco ed Enki Pro Hypersense ovvero una sedia da gaming avanzata. Scopriamoli

Con il lavoro da casa divenuto, ormai, prassi consolidata, la configurazione della propria scrivania per i molteplici usi del quotidiano rappresenta una sfida per molti. Dalla postazione di lavoro che deve garantire il massimo della produttività, fino a quelle per il gioco, lo streaming o l’editing. Al CES 2022 Razer non si è tirata indietro dal presentare un concept innovativo per una scrivania da gioco nonché una sedia da gaming all’avanguaria.

Project Sophia: scrivania modulare al 100%

Al centro della flessibilità di Project Sophia si pone una scrivania estremamente modificabile in grado di supportare fino a 13 moduli separati per un livello altissimo di personalizzazione. Questo permette a ogni sezione di essere configurata con una serie di componenti specifici, come schermi secondari, strumenti di monitoraggio del sistema e molto altro ancora.

Di seguito le dichiarazioni di Richard Hashim riguardo queste novità introdotte:

Project Sophia è la nostra visione futuristica di un setup gaming e spazio di lavoro multiuso che soddisfa le variegate esigenze di un utente PC, facendo venire meno la necessità di spostarsi da uno spazio all’altro. Il sistema modulare permette agli utenti di riconfigurare rapidamente la scrivania con una flessibilità quasi infinita, adattando Project Sophia non solo al compito da svolgere, ma anche alle preferenze particolari dell’utente. Questo è il futuro della battlestation.

Centrale in Project Sophia è un PCB personalizzato dotato di componenti di base all’avanguardia, tra cui l’ultimo processore Intel e la GPU NVIDIA per supportare le task più intensive in termini di risorse. Per massimizzare lo spazio sulla scrivania, tutto questo è alloggiato in uno chassis sottile che scatta magneticamente sotto il piano di vetro.

Enki Pro HyperSense: sedia da gioco avanzata

Razer ha anche annunciato la Enki Pro HyperSense, una sedia da gioco avanzata dotata di aptica ad alta fedeltà, che permette di sperimentare una nuova dimensione di immersione “in game”. Basata sul noto design della sedia Enki Pro, la Enki Pro HyperSense dispone di un’unità di feedback aptica sviluppata con D-BOX. Di seguito le parole di Sebastien Mailhot, presidente e CEO di D-BOX.

Con la Enki Pro HyperSense, Razer e D-BOX hanno dato vita alla sedia gaming a oggi più avanzata. I nostri sforzi combinati hanno portato a un prodotto che trasforma fisicamente l’esperienza di giochi, film e musica grazie all’uso di un feedback aptico ad alta fedeltà all’avanguardia. L’impareggiabile attenzione di Razer per i dettagli e il suo design innovativo, insieme all’esperienza senza eguali di D-BOX nella tecnologia aptica, sta ponendo le basi per la prossima generazione dell’home entertainment.

Con il supporto nativo per oltre 2.200 giochi, film e canzoni, tra cui titoli come F1 2021, Forza Horizon 5 e Assassin’s Creed Valhalla, i gamer non solo saranno in grado di sentire ogni curva in pista, ma verranno anche avvolti nel loro ambiente di gioco grazie al feedback fisico offerto dall’aptica della Enki Pro HyperSense. Il feedback aptico non si limita solo al gaming, infatti anche la fruizione di contenuti multimediali beneficia di un ulteriore livello di immersione, grazie al supporto di molte delle piattaforme di streaming più popolari.

Utilizzando le tecnologie più recenti, Project Sophia ed Enki Pro HyperSense aggiungono nuove dimensioni a qualsiasi spazio di gioco e lavoro, offrendo uno sguardo sul futuro del set-up

domestico moderno. Voi cosa ne pensate di queste novità in casa Razer? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.