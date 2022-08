Destroy all Humans 2 Reprobed: un nuovo trailer dallo showcase THQ

Nelle scorse ore, THQ, dal palco del suo ultimo showcase, ha mostrato un nuovo trailer di Destroy All Humans 2 Reprobed, l’irriverente remake in arrivo proprio a fine mese

Lo dobbiamo ammettere: ci siamo divertiti davvero tanto con il remake del primo Destroy All Humans. Due anni fa abbiamo messo mano sulla versione PS4, Xbox One e PC (qui la nostra recensione) e il successivo a quella per Nintendo Switch (qui per la recensione!). Ammettiamo anche, quindi, che all’annuncio di Destroy All Humans 2 Reprobed abbiamo gioito come bambini, pronti nuovamente a lottare con umani e comunisti (ed umani comunisti) per salvare le nostre chiappe aliene. Un titolo irriverente, speciale e sicuramente nostalgico, che ci ha accompagnati in un’avventura altrettanto stramba. E il secondo capitolo non sembra decisamente essere da meno.

Sviluppato da Black Forest Games e pubblicato da THQ Nordic, Destroy All Humans 2 Reprobed arriverà su console di nuova generazione (PS5 e Xbox Series X | S) e PC il prossimo 30 agosto. Non è attualmente prevista una versione per PS4 e Xbox One, tantomeno per Nintendo Switch, perché Black Forest Games ha puntato molto alla rivisitazione e alla sistemazione del look grafico. Nel corso di uno showcase, tenutosi nelle scorse ore, THQ Nordic ha mostrato un nuovo trailer con protagonista il sempre eterno Crypto, che trovate qua sotto.

Crypto è (ovviamente) il protagonista del nuovo trailer di Destroy All Humans 2 Reprobed!

Il nuovo trailer dell’imminente remake ci mostra Crypto lottare contro una specie aliena nemica nota come i Blisk, anch’essa in procinto di invadere la terra. Crypto e l’impero Furon, ovviamente, hanno i loro piani di conquista e sicuramente non vorranno farsi mettere i bastoni fra le ruote da altre specie. Con in braccio il suo vistoso e particolare armamentario, Crypto dunque, oltre che con i comunisti, avrà a che fare anche con altri esseri piuttosto strambi.

Avete visto il nuovo trailer dedicato a Destroy All Humans 2 Reprobed? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!