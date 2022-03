Sony: annunciata l’acquisizione di Haven Studios

Tramite un comunicato stampa ufficiale diffuso nelle scorse ore, Sony ha annunciato al mondo intero di aver acquisito un nuovo studio di sviluppo, ovvero Haven Studios. Vediamo insieme di seguito tutti i retroscena!

Fondata a marzo 2021, Haven Studios è stato finora un piccolo studio di sviluppo indipendente nato dall’idea di Jade Raymond. Per chi non ne fosse al corrente, Jade Raymond è nota per aver contribuito significativamente alla creazione di franchise come Assassin’s Creed e Watch Dogs all’interno di Ubisoft Montréal: inoltre, oltre ad aver fondato anche lo studio di Ubisoft Toronto, ha fatto anche parte degli studio di Google (gli Stadia Games and Entertainment), ricoprendone il ruolo di presidente. Ebbene, dopo aver lasciato anche gli studi di Google e dopo aver fondato la propria software house indipendente Haven Studios, Sony ha oggi annunciato oggi ufficialmente l’acquisizione dello studio.

Sony e Haven Studios: un nuovo team di sviluppo all’interno dei PlayStation Studios

Il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha commentato con entusiasmo quanto segue:

Haven Studios è uno studio emergente con un team eccezionalmente talentuoso, e siamo lieti di accoglierlo in PlayStation come il nostro primo studio di sviluppo di giochi in Canada. L’attenzione dello studio alla creazione di un gioco multiplayer AAA originale non solo mostrerà la potenza di PlayStation 5, ma amplierà ulteriormente il catalogo diversificato di esperienze di gioco che possono essere trovate solo su PlayStation

Dopo la precedente acquisizione di Bungie, con questa new entry il numero di studi presenti nella grande famiglia dei Playstation Studios sale a quota 18. Con un team di oltre 60 dipendenti in continua crescita quindi, Haven Studios entrerà a far parte dei PlayStation Studios. Secondo le dichiarazioni, le operazioni quotidiane successive all’acquisizione continueranno a essere organizzate dal team di gestione di Haven Studios in stretta collaborazione con il team dirigenziale di PlayStation Studios. I termini di questa transazione compreso il costo di acquisizione non sono stati sfortunatamente divulgati a causa di impegni contrattuali.

Per rimanere aggiornati quotidianamente su tutte le più importanti novità del mondo videoludico e non solo, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo passando per Instant Gaming.