Quando un franchising iconico incontra il mondo dei videogiochi, il risultato non sempre è scontato. Nel caso di “Guerre Stellari” la storia è costellata di capolavori così come di delusioni. Oggi vogliamo proporvi i nostri migliori giochi a tema Star Wars della storia

Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, qualcuno ebbe la “brillante” idea di introdurre il franchising di Star Wars nel mondo videoludico. La battaglia tra Jedi e Sith ha sempre affascinato grandi e piccini, che di ritorno dal cinema sognavano di vagare per le stelle a bordo del Falcon. Questa battaglia tra il bene e il male, è ormai da anni al centro di tonnellate di giochi dedicati al franchising. Dai classici come Star Wars: Battlefront ai nuovi titoli come Star Wars: Jedi Fallen Order, i titoli sicuramente non mancano. Oggi abbiamo raccolto per voi una piccola selezione dei migliori giochi di Star Wars negli anni.

Che la forza sia con te

Come già detto i giochi dedicati a Star Wars sono decine, forse anche centinaia. Tuttavia, alcuni sono decisamente migliori di altri, e noi oggi vogliamo setacciare con voi le acque della palude di Dagobah per scovare il meglio. Abbiamo giocato (quasi) tutti i giochi di Star Wars e dopo un’attenta riflesisone abbiamo stilato una lista di quali sono i migliori. Che il tema siano le battaglie spaziali a bordo di X-Wing o brandire spade laser di qualsivoglia colore, vi consigliamo caldamente di giocare ai seguenti titoli. Iniziamo!

LEGO Star Wars – Star Wars: i nostri migliori giochi

Iniziamo con un titolo immancabile: LEGO Star Wars. Questo rompicapo d’azione-avventura può darvi l’impressione di essere indirizzato a un pubblico più giovane, ma non fatevi ingannare dall’apparenza. I riferimenti e le gag che costellano il gioco piacciono anche (e soprattutto) agli adulti. Far roteare la nostra spada laser a casaccio e rompere le cose è uno spasso, soprattutto con gli effetti sonori e la musica autentici dei film. Inoltre, colpire inavvertitamente il nostro partner in co-op e guardarlo esplodere in pezzi di Lego è sempre divertente come la prima volta. Non volete giocare come Luke Skywalker? Bene, passate a uno degli altri 50 personaggi e giocate con le loro abilità uniche.

Se proprio dovessimo scegliere tra un solo gioco della saga, decideremmo probabilmente di non farlo e vi consiglieremmo “La Saga Completa”. Questa collecion porta attraverso gli eventi di tutti e sei i film, permettendo di rivivere tutto, dal drammatico Duel of Fates alla distruzione della seconda Morte Nera. Un capolavoro.

Jedi Knight 2: Jedi Outcast – Star Wars: i nostri migliori giochi

Questo gioco è stata a lungo la fantasia Jedi definitiva. Questo titolo permetteva di correre per la galassia combattendo l’Impero, tagliando gli arti degli stormtrooper con una spada laser e utilizzando tutti i poteri della Forza visti nei film. Il vero punto di forza di Jedi Outcast era far sentire il giocatore come un potente cavaliere Jedi, qualcosa che molti giochi hanno cercato di fare senza risultati dignitosi. Tutto è perfetto, dagli scontri con le spade laser contro i Sith dalla, ai Reborn, passando ad incontri memorabili con nemici potenti e alleati famosi come Luke e Lando. Inoltre, anche il multiplayer è ancora una delizia.

Diversi giocatori possono ancora essere trovati online impegnati nella solita serie di modalità multiplayer online. Come se non bastasse, è possibile anche trovare gruppi di giocatori più dedicati che prendono parte a duelli di spade laser uno contro uno, come nei film, mentre gli spettatori guardano con calma. Sì, succede davvero. Ricordate che la gente fa sul serio quando si tratta di duelli con le spade laser.

Knights of the Old Republic – Star Wars: i nostri migliori giochi

Non è una novità che Bioware sia capace di tirar fuori dal cilindro dei gran giochi “spaziali”. In questo caso, infatti, ha realizzato uno dei giochi di Star Wars più famosi e giocati di sempre: Knights of the Old Republic. Il mondo di gioco – il gioco è ambientato in un periodo di tempo completamente diverso, migliaia di anni prima degli eventi dei film – riempie l’universo in modi che non vi aspettereste mai. Potrete esplorare la galassia quando i Cavalieri Jedi erano migliaia, scoprire i segreti degli antichi Sith e persino scoprire cose come il motivo per cui i Sabbipodi odiano così tanto gli stranieri.

Man mano che si procede nella storia, si incontrano personaggi affascinanti e indimenticabili e (nel tipico stile BioWare) si scoprono le loro profonde storie. Il droide assassino HK-47 occuperà per sempre un posto speciale nei nostri cuori per i suoi commenti degradanti e minacciosi verso i “sacchi di carne organici”. La malleabilità della storia rende il gioco estremamente godibile, e avviare una nuova partita sarà sempre un piacere. Knights of the Old Republic è il gioco definitivo per i fanatici di Star Wars. Ha tutto: personaggi spiritosi, lotta del bene contro il male, astronavi e un colpo di scena da infarto.

Star Wars: The Old Republic – Star Wars: i nostri migliori giochi

Restando in tema “Repubblica” procediamo con un altro gran titolo. Migliaia di anni prima che l’Imperatore e Darth Vader governassero la galassia con il pugno di ferro, la Vecchia Repubblica ha resistito per generazioni. Questa storia ricca (e raramente utilizzata) fa da scenario per un MMO in continua espansione. BioWare (e ti pareva) si è buttata a capofitto in questa intrigante linea temporale con Star Wars: The Old Republic, dando ai giocatori una vasta e antica galassia da esplorare, che prescinde dal canone della filmografia di Star Wars. Qui si può scegliere anche che tipo di eroe o cattivo si vuole essere. È possibile assumere ruoli come un cavaliere Jedi che lotta per mantenere la pace e la giustizia, un losco cacciatore di taglie che cerca di incassare il suo prossimo grande contratto o un agente imperiale.

Tra l’intricata narrazione della storia principale (unica per ogni classe), le abbondanti missioni secondarie e l’assemblaggio di un equipaggio sempre più numeroso, The Old Republic ti permette di costruire la propria avventura spaziale un incontro alla volta. Il gioco è completamente free-to-play, ma l’abbonamento offre un buon pacchetto-storia. Inoltre, l’espansione Legacy of the Sith approfondisce la storia del lato oscuro in maniera più che dignitosa.

Star Wars: Battlefront 2 (entrambi) – Star Wars: i nostri migliori giochi

Se il primo Battlefront 2 (quello del 2005) fu una pietra miliare tra i giochi di Star Wars il suo più recente remake ha ricevuto, soprattutto nel periodo immediatamente successivo al lancio, durissime critiche. Nonostante ciò, con tonnellate di patch e aggiornamenti il gioco è migliorato esponenzialmente, entrando di prepotenza tra le migliori esperienze del franchising videoludico. Se state cercando di sentirvi come se foste davvero in mezzo a una battaglia (in una galassia molto, molto lontana), ci sono pochi posti migliori di Star Wars: Battlefront 2. Mentre la campagna narrativa è breve e un po’ insoddisfacente, il multiplayer è glorioso come la storia degli Skywalker.

Sfrecciare nello spazio sopra Endor schivando i detriti della Deathstar in rovina è davvero emozionante, così come sfidare a duello i giocatori avversari in scontri 4 vs 4. Se state invece cercando un’esperienza più tradizionale, la modalità Galactic Assault con le sue enormi battaglie a 32 giocatori non vi deluderà di certo.

Star Wars: The Force Unleashed (serie) – Star Wars: i nostri migliori giochi

Darth Vader guida un attacco a Kashyyyk, pianeta degli Wookiee, dove si nasconde un Jedi scampato all’Ordine 66. Dopo averne ucciso uno, Vader trova il figlio: Galen Marek. Percependo la Forza molto potente in lui, decide di prenderlo come apprendista e di tenerlo segreto a tutti, perfino all’imperatore Palpatine. Gli anni passano e il bambino diventa un letale adepto dei Sith; Vader lo incarica di eliminare i Jedi superstiti sparsi per la galassia. Questo è l’incipit di Star Wars: The Force Unleashed, poi seguito da un secondo capitolo. Oltre ad essere uno degli action più divertenti usciti su vecchissime gen (parliamo di PlayStation 2 e Xbox 360) questa serie svela molti particolari di ciò che è accaduto negli anni che vanno dalla fine di Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith e l’inizio di Star Wars Episodio IV: Una nuova speranza. Insomma, un must per i fan della saga.

Star Wars: Jedi Fallen Order – Star Wars: i nostri migliori giochi

Star Wars Jedi: Fallen Order è uno dei migliori giochi single-player di Star Wars usciti nella memoria recente. Ambientato cinque anni dopo gli eventi della Vendetta dei Sith i giocatori controllano il Padawan Cal Kestis, uno degli ultimi Jedi sopravvissuti dopo l’Ordine 66, mentre attraversa la galassia nel tentativo di completare il suo addestramento e ricostruire l’Ordine Jedi. Mentre il combattimento vagamente in stile “souls” può essere impegnativo, il sistema è estremamente gratificante da padroneggiare. Tra le varie forme della spada laser (singola, doppia lama o due spade separate) e le numerose abilità sbloccabili della Forza, il gioco non annoia mai e risulta sempre divertente. Inoltre, l’influenza metroidvania nell’esplorazione dei pianeti, regala un mondo di gioco spettacolare in cui la curiosità viene sempre premiata. Jedi: Fallen Order è (si spera,) solo l’incredibile inizio di un nuovo franchise.

Fare o non fare…

Bene amici, questi erano i nostri migliori giochi dedicati a Star Wars nel corso della storia. Se non li avete ancora giocati tutti non perdete tempo, vi assicuriamo che ne vale decisamente la pena.