Shadow Warrior 3: svelata la durata della campagna

Gli sviluppatori di Shadow Warrior 3 svelano la durata della campagna del titolo. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Le recenti dichiarazioni di Techland in merito alle 500 ore complessive richieste per completare l’atteso Dying Light 2 non hanno di certo lasciato indifferente la community. Ora anche Flying Wild Hog, gli sviluppatori di Shadow Warrior 3 si sono espressi circa la durata della campagna del proprio atteso titolo. Citando scherzosamente le dichiarazioni di Techland, gli sviluppatori hanno dichiarato che anche il proprio titolo richiederà 500 ore di gioco… ma solo se vorrete completarlo per ben 60 volte!

Ecco la durata della campagna di Shadow Warrior 3

Dopo il rinvio annunciato lo scorso ottobre, i fan attendono ancora di sapere quando potranno mettere le mani sull’atteso sparatutto di Flying Wild Hog. Shadow Warrior 3, che, come da tradizione per la serie, promette un gameplay adrenalinico e carico di irriverente umorismo, dovrebbe debuttare nel corso del 2022, e mentre attendiamo ancora una data di rilascio ufficiale, nelle scorse ore gli sviluppatori hanno rilasciato informazioni in merito alla durata della campagna single player.

Shadow Warrior 3 will take 500 hours to complete 60 times. pic.twitter.com/LmVc6og82e — Shadow Warrior 3 (@ShadowWarrior) January 11, 2022

Gli sviluppatori hanno di recente rilasciato un tweet nel quale dichiarano che in 500 ore i giocatori potranno completare il loro nuovo titolo la bellezza di 60 volte. Si tratta chiaramente di un messaggio ironico, sulla scia delle dichiarazioni di Techland (citate in apertura a questa news), tuttavia prendendo sul serio tale informazione, e facendo un rapido calcolo, possiamo dedurre che il single player di Shadow Warrior 3 dovrebbe durare circa 8 ore, cifra plausibile se si considera la lunghezza media degli sparatutto moderni.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di mettere le mani su questo nuovo titolo? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.