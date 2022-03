PlayStation: i server di PS5 sono down dopo l’ultimo aggiornamento

Con il rilascio dell’ultimo aggiornamento di sistema, pare ci siano dei grossi problemi ad accedere ai server online di PS5

Quest’oggi PlayStation ha presentato sul suo blog ufficiale l’arrivo di un aggiornamento dei software di sistema sia su PS5 che su PS4;. tra le nuove funzionalità introdotte con questo update, sono state inserite alcune di quelle più richieste dai fan e del quale avevamo già parlato in precedenza. Tra le più rilevanti, adesso ci sarà la possibilità di creare o partecipare a party aperti e chiusi su entrambe le console, e su PS5 è stata inoltre ottimizzata l’interfaccia utente riguardante la Game Base e la scheda trofei. Su PS5 sono state applicate ulteriori feature, come le preimpostazioni del gioco sulla console, la possibilità di aggiungere video e app allo schermo mentre si gioca, consultare i consigli pro e condividere lo schermo con altre persone. Queste sono solo alcune delle nuove opzioni aggiunte, ma i giocatori adesso sono più concentrati sui problemi dati dalla manutenzione, che con questo aggiornamento non consente più ai server di PS5 di tornare online.

Impossibile andare online su PS5 dopo il nuovo aggiornamento

La problematica è stata segnalata da centinaia di utenti sin dal rilascio delle patch sulle console; dopo l’aggiornamento, è stato riportato numerose volte come sarebbe impossibile giocare sui server online di PS5 a titoli come Elden Ring, Destiny, FIFA, The Elder Scrolls Online, Gran Turismo 7, Street Fighter V e Grand Theft Auto Online. Controllando poi sul sito Down Detector, utile per verificare se ciò sia un problema esclusivo o comune all’utenza di tutto il globo, si può subito scoprire che lo stesso starebbe accadendo per molte altre persone nel mondo. Altri utenti hanno anche riportato come la loro console non stia riconoscendo l’iscrizione al PlayStation Plus, ma in merito a ciò Sony ancora non ha espresso alcuna dichiarazione. E mentre alcuni giocatori sembrano aver trovato un modo per aggirare il problema semplicemente riaccendendo la PS5, altri non sono stati così fortunati.

A new System software update for PS5 & PS4 goes live today, bringing features like Open and Closed Parties, alongside PS App and PS Remote Play updates. Plus, first details on Variable Refresh Rate for PS5, which will release in the months ahead: https://t.co/Poz1mSJUnU pic.twitter.com/85DrDkY8Lj — PlayStation UK (@PlayStationUK) March 23, 2022

Per adesso, l’account ufficiale di PlayStation su Twitter non ha commentato la situazione. Alcune testimonianze raccontano come sia ancora possibile accedere ai menu online di alcuni giochi, come ad esempio FIFA 22, il che significherebbe un funzionamento del servizio. Tuttavia, quando si procede a giocare una partita online dove è necessario avere il PlayStation Plus, un errore impedisce di potersi collegare al match. Probabilmente Sony sta ancora indagando sulle possibili cause che hanno portato a questa situazione, e si spera sia questione di poche ore per risolvere al più presto la cosa. Intanto, si potrà avere modo di esplorare le novità di questo aggiornamento sfortunato; inoltre, è stato annunciato anche l’arrivo della frequenza di aggiornamento variabile (VRR) per i prossimi mesi su PS5, che sincronizzerà dinamicamente la velocità di aggiornamento del display con l’uscita grafica della PS5, migliorando significativamente le prestazioni visive.

