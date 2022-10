La lotta alla supremaziona di mercato continua tra Cina e USA, con l’ultima mossa strategica mossa da Biden verso il governo cinese

L’amministrazione Biden ha mosso un ulteriore scacco contro la Cina, soprattutto verso la supremazia cinese di mercato. Sappiamo bene di come gli USA abbiamo molte basi produttive sul suolo occidentale, ma anche di come la Cina stessa per tali motivi abbia avuto negli anni, l’accesso a molti brevetti USA Based, la situazione però col tempo è cambiata.

Gli asset globali stanno subendo una virata leggermente differente, e ora Biden, cerca di fortificare la supremazia americana, con un uovo protocollo di restrizioni per la vendita di chip e macchinari di produzione al suolo cinese. Questa mossa metterà in crisi non solo il lato finanziario e di ricerca in termini di sviluppo, ma anche in ottica militare avrà dei risvolti. Chiaro però, che la Cina non resterà a guardare senza prendere provvedimenti.

Biden: negli USA si limita l’accesso della Cina a tecnologie USA-Based

Come ha riportato il Wall Street Journal in particolare a destare interesse è Intel e Micron, che dovranno possedere una licenza speciale da parte del Dipartimento del Commercio, che dovrebbe autorizzarle ogni singola volta per eventuali esportazioni.

Arriva tale limitazione proprio in concomitanza con la nuova direzione di investimenti che Intel ed il governo Biden ha avviato di recente, di cui ve ne avevamo parlato in questo articolo dedicato. Dove, chiaramente gli USA di Biden hanno pensato di rafforzare la produzione interna per garantire da qui a qualche anno, una supremazia di mercato lato tecnologia, incrementando la competitività tecnologica ma anche una forma di autonomia dalla dipendenza cinese. Un interessante situazione da attenzionare per eventuali risolti economici sul mercato globale. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.