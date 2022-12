Returnal: rivelati i requisiti per la versione PC

Sono stati finalmente rivelati i requisiti per la versione PC di Returnal, il porting vedrà l’utilizzo di risorse significative per poter girare al meglio sui nostri computer

Come ben potete ricordare, ai recenti The Game Awards la stessa Sony ha annunciato l’uscita imminente per PC del famoso sparatutto roguelike di Housemarque. Quello che mancava ufficialmente era l’annuncio riguardo i requisiti prefissati per far girare la versione PC di Returnal al meglio delle nostre possibilità, e a ciò ci ha pensato Steam.

Infatti sulla piattaforma sono comparsi i requisiti minimi e i consigliati per poter usufruire al meglio di questo videogioco, e non soltanto, poiché la pagina ufficiale del negozio ha anche confermato che il porting è gestito da Climax Studios. Prima di andare a dare un occhiata ai requisiti richiesti per la versione PC di Returnal, vi invitiamo ad andare a leggere la nostra recensione della versione PlayStation 5.

Returnal, i requisiti PC sono relativamente abbordabili

Iniziamo con qualcosa di “umano”, partendo dai requisiti minimi della versione PC di Returnal il videogioco infatti richiederà un processore i5-6400 (4 core e 2,7 GHz) o un Ryzen 5 1500X (4 core e 3,5 GHz), come scheda video occorrerà possedere una GeForce GTX 1060 (6GB) o una Radeon RX 580 (8GB), il tutto accostato ad almeno 16 GB di Ram. Dei requisiti tutto sommato accessibili dalla gran parte dei videogiocatori della fascia PC.

Per quanto riguarda invece i requisiti consigliati per la versione PC di Returnal, il gioco richiederà un i7-8700 (6 core e 3,7 GHz) o un Ryzen 7 2700X (8 core e 3,7 GHz), come scheda video una RTX 2070 SUPER (8 GB) o un RX 6700 XT (12 GB) e 32 GB di RAM. Qualsiasi sia la configurazione in tuo possesso, che sia minima o consigliata, in entrambi i casi saranno necessari ben 60 GB di spazio libero d’archiviazione.

Vi ricordiamo che la versione PC di Returnal vedrà la luce in un non meglio precisato 2023, mentre è possibile acquistare la versione PlayStation 5 su Instant Gaming. Per ulteriori notizie a riguardo, e per altri interessanti articoli in ambito videoludico, e non solo, vi invitiamo a rimanere aggiornati seguendo le pagine di tuttoteK.