Returnal: apparentemente il port per PC sarà ottimizzato per Steam Deck

Il roguelike di Housemarque, se arriverà su PC, manterrà il fascino delle console: che Returnal sia davvero ottimizzato per Steam Deck?

Tante (o meglio, contestualmente tante) esclusive di Sony sono dirette su PC, ma pare che se Returnal dovesse rivelarsi una di esse a beneficiarne potrebbero essere i possessori di Steam Deck. Abbiamo già la conferma di port da non dare per scontati, come Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Marvel’s Spider-Man Remastered e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Ora, però, tra le varie voci di corridoio ne serpeggia una anche per il roguelike. Oltre a godere del consenso della critica, il titolo di Housemarque ha anche registrato incassi notevoli, con un pizzico di complicità dall’acquisizione per mano di Sony stessa.

Dal PC a un’uscita su Steam Deck in pompa magna: il ritorno di Returnal

Una delle fonti che puntano verso l’uscita di Returnal su PC è la pagina SteamDB del gioco, che di recente ha menzionato pure il sopracitato Steam Deck. Un aggiornamento specifico ha fatto un cenno molto esplicito ai profili per il controller sul dispositivo ibrido di Valve. Sebbene possa essere presto per parlare di ottimizzazione, una cosa è certa. Nel suo essere tuttora imbattuto a livello di vendite (con buona pace di Gabe Newell), Nintendo Switch ha sicuramente fatto scuola. Per completezza, includeremo qui sotto il tweet della nostra fonte, dedicato a questa inattesa ma gradita notizia.

Returnal’s Rumoured PC Port Will Apparently Launch with Steam Deck Support https://t.co/hmxb2jaBuY — GamingBolt (@GamingBoltTweet) July 26, 2022

Naturalmente, tutti i port visti fino ad ora dal titano azzurro sono supportati dalla console ibrida. Ma a differenza di Horizon Zero Dawn, Days Gone e God of War, il roguelike non è ancora stato annunciato in via ufficiale. Per questo motivo vi invitiamo ancora alla massima cautela, come del resto sempre avviene quando si parla di rumor. Il gioco è attualmente disponibile in esclusiva su PS5, e non è nemmeno l’unico titolo per la console al centro del chiacchiericcio internettiano. Lo stesso vale anche per Sackboy: A Big Adventure, che secondo alcuni è (appropriatamente, diremmo) a sua volta diretto su PC.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi il rumor è attendibile? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.