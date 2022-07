Razer: nuova tastiera ottica DeathStalker V2 Pro

Quest’oggi l’azienda Razer ha lancia la sua nuovissima tastiera ottica DeathStalker V2 Pro. Andiamo a con conoscere nei dettagli questa novità di casa Razer

Razer (qui per maggiori informazioni sull’azienda) è il marchio di lifestyle leader a livello mondiale per i giocatori. Quest’oggi ha annunciato il ritorno dell’acclamata tastiera DeathStalker sotto forma di nuovi DeathStalker V2 Pro, DeathStalker V2 Pro Tenkeyless e DeathStalker V2.

Dettagli sulla nuova tastiera ottica DeathStalker V2 Pro

Con un linguaggio di design pulito e di basso profilo che corre su tutta la gamma, la nuova linea DeathStalker V2 è l’ideale per i giocatori che cercano una configurazione desktop ordinata. Design nuovo ed elegante, la linea DeathStalker V2 è incentrata sulle prestazioni di alto profilo. Con la presenza di varianti lineari, tasti ed interruttori ottici a basso profilo Razer su tutta la gamma. All’esperienza premium si aggiunge una piastra superiore in alluminio sottile per una durata eccezionale. Inoltre, abbiamo anche cappucci dei tasti incisi al laser con un rivestimento ultra resistente per una longevità ancora maggiore.

Dichiarazioni relative alla nuova serie DeathStalker V2

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni in merito alla nuova serie di tastiere DeathStalker V2.

Il DeathStalker originale è diventato uno dei preferiti dai fan grazie al suo design innovativo in stile chiclet e alla sensazione di digitazione di alto livello. tutto, all’interno di una forma elegante e a basso profilo,

ha affermato Chris Mitchell, capo della divisione PC Gaming di Razer. Che ha poi aggiunto:

Con la nuova gamma DeathStalker V2, abbiamo mantenuto l’estetica a basso profilo della tastiera originale, ma abbiamo incluso le nostre ultime innovazioni tecnologiche. tra queste la Razer Optical Switches e Razer HyperSpeed ​​Wireless, per offrire ai giocatori una tastiera da gioco veloce e ricca di funzionalità Esperienza.

Interruttori ottici Razer a basso profilo completamente nuovi

Presenti in tutti i membri della linea DeathStalker V2, i nuovi interruttori ottici Razer a basso profilo portano l’attivazione della velocità della luce sulle tastiere a basso profilo. questo grazie all’ utilizzando di un raggio di luce a infrarossi per registrare la pressione dei tasti. Ciò significa che non c’è nessun ritardo di rimbalzo a ogni pressione di un tasto. consentendo così di avere una tastiera più veloce e reattiva per i giochi e una sensazione più pulita e nitida per la digitazione. Gli interruttori ottici a basso profilo sono disponibili in due varianti, Linear e Clicky. L’interruttore ottico lineare a basso profilo ha un punto di attuazione di soli 1,2 mm con 2,8 mm di corsa totale e una forza di attuazione di soli 45 grammi. Il punto di attuazione della variante Clicky è di 1,5 mm, con feedback tattile nello stesso punto e una corsa completa di 2,8 mm da 50 grammi di forza di attuazione.

I test

Con un minor numero di punti di contatto fisici, riducendo l’usura complessiva, gli interruttori ottici a basso profilo Razer sono stati testati su 70 milioni di macchine da stampa leader del settore, superando di ben il 40% gli interruttori della concorrenza. Entrambi i tipi di interruttore sono perfetti per l’ergonomia a basso profilo della gamma DeathStalker V2. Con il loro design sottile che consente ai tasti di sedersi più in basso sulla piastra base della tastiera per una posizione più naturale della mano e del polso. Di conseguenza, i giocatori sperimenteranno il minimo affaticamento del polso anche con lunghe ore di utilizzo, senza un poggiapolsi.

A completare gli interruttori ottici a basso profilo ci sono i copritasti incisi al laser con un rivestimento ultra resistente per la massima resistenza allo sbiadimento o ai graffi. Il rivestimento ultra resistente fa sì che i copritasti sopravvivano anche a quelli del calibro di PBT doubleshot. La durata è ulteriormente migliorata con una piastra superiore in lega di alluminio 5052.

Le prestazioni incontrano la versatilità

DeathStalker V2 Pro e DeathStalker V2 Pro Tenkeyless sono entrambi dotati di Razer HyperSpeed ​​Wireless, la tecnologia wireless ad alta velocità proprietaria di Razer. Questa è una delle tecnologie di gioco wireless più veloci e affidabili attualmente. Utilizza una combinazione di protocolli dati ottimizzati, una radiofrequenza ultraveloce e Adaptive Frequency Technology (che scansiona le frequenze disponibili per utilizzare i canali senza interferenze). Razer HyperSpeed ​​Wireless offre una connessione wireless veloce, stabile e affidabile, alla pari delle tradizionali connessioni cablate . Grazie all’abbinamento multi-dispositivo, i giocatori possono collegare sia DeathStalker V2 Pro che un mouse Razer compatibile a un solo dongle HyperSpeed ​​Wireless per maggiore libertà e praticità, pur mantenendo la latenza al minimo.

Connettività veloce e super durata

Oltre a questo, DeathStalker V2 Pro e DeathStalker V2 Pro Tenkeyless dispongono anche di connettività Bluetooth 5.0, offrendo agli utenti la flessibilità di connettersi a un massimo di 3 dispositivi contemporaneamente. Senza la necessità di riassociare i dispositivi, passando da un dispositivo all’altro con la pressa di un solo pulsante. Con una durata della batteria di 40 ore di utilizzo continuo per DeathStalker V2 Pro e 50 ore per DeathStalker V2 Pro Tenkeyless. Entrambi i dispositivi sono forniti con un cavo di tipo C rimovibile per la ricarica o l’uso durante la ricarica, quindi anche le maratone di gioco più lunghe non dovranno essere sospese per mancanza di alimentazione.

Un DeathStalker per tutti

La gamma DeathStalker V2 offre una tastiera per ogni utente. DeathStalker V2 Pro offre una tastiera wireless completa per gli utenti che desiderano una configurazione senza cavi. Per coloro che cercano una configurazione minimalista e ordinata o con spazio desktop limitato, abbiamo la DeathStalker V2 Pro Tenkeyless. Questa offre le stesse funzionalità wireless, velocità e reattività del DeathStalker V2 Pro a grandezza naturale. Anche nella versione tenkeyless, il pulsante multimediale e il rullo vengono mantenuti per comodità. Il DeathStalker V2 offre agli utenti le stesse funzionalità e velocità del DeathStalker V2 Pro, ma evita la connettività wireless a favore di una connessione via cavo di tipo C staccabile.

Inoltre, tutte le tastiere Razer DeathStalker V2 sono completamente compatibili con Razer Synapse 3 per una personalizzazione fino a 16,8 milioni di colori tramite Razer Chroma RGB. Queste, sono anche dotate di memoria ibrida integrata per memorizzare le impostazioni dell’utente quando si utilizza la tastiera fuori casa.

Informazioni tecniche sulla nuova Razer DEATHSTALKER V2 PRO

Switch ottici Razer a basso profilo

Durata della vita di 70 milioni di tasti

Tecnologia wireless Razer HyperSpeed

Supporto multi-dispositivo Razer HyperSpeed

Connettiti tramite Razer HyperSpeed ​​Wireless (2,4 GHz), Bluetooth o Type C

Pulsante multimediale multifunzionale e rullo multimediale

Copritasti in ABS rivestiti ultraresistenti

Retroilluminazione personalizzabile Razer Chroma RGB con 16,8 milioni di opzioni di colore

Durata della batteria di 40 ore

Sinapsi Razer abilitata

Memoria ibrida integrata e cloud storage: fino a 5 profili

Tasto completamente programmabile con registrazione macro al volo

Roll over del tasto N

Opzione modalità di gioco

Cavo staccabile in fibra intrecciata di tipo C

Bauletto in lega di alluminio 5052

Dettagli tecnici sulla Razer DEATHSTALKER V2 PRO Tenkeyless

Switch ottici Razer a basso profilo

Durata della vita di 70 milioni di tasti

Tecnologia wireless Razer HyperSpeed

Supporto multi-dispositivo Razer HyperSpeed

Connettiti tramite Razer HyperSpeed ​​Wireless (2,4 GHz), Bluetooth o Type C

Pulsante multimediale multifunzionale e rullo multimediale

Copritasti in ABS rivestiti ultraresistenti

Retroilluminazione personalizzabile Razer Chroma RGB con 16,8 milioni di opzioni di colore

Durata della batteria di 50 ore

Sinapsi Razer abilitata

Memoria ibrida integrata e cloud storage: fino a 5 profili

Tasto completamente programmabile con registrazione macro al volo

Roll over del tasto N

Opzione modalità di gioco

Cavo staccabile in fibra intrecciata di tipo C

Bauletto in lega di alluminio 5052

Informazioni tecniche sulla Razer DEATHSTALKER V2

Switch ottici Razer a basso profilo

Durata della vita di 70 milioni di tasti

Pulsante multimediale multifunzionale e rullo multimediale

Copritasti in ABS rivestiti ultraresistenti

Retroilluminazione personalizzabile Razer Chroma RGB con 16,8 milioni di opzioni di colore

Sinapsi Razer abilitata

Memoria ibrida integrata e cloud storage: fino a 5 profili

Tasto completamente programmabile con registrazione macro al volo

Roll over del tasto N

Opzione modalità di gioco

Cavo staccabile in fibra intrecciata di tipo C

Bauletto in lega di alluminio 5052

Per ulteriori informazioni, vai al sito. Per ulteriori informazioni su come Razer ti consente di #WinItYourWay, clicca qui.

Prezzi e disponibilità

La Razer DeathStalker V2 Pro è disponibili al prezzo consigliato di 249,99 USD / 249,99 euro su Razer.com e rivenditori autorizzati dal 26 Luglio 2022.

Razer DeathStalker V2 Pro Tenkeyless è disponibile a 219,99 USD / 219,99 euro come prezzo consigliato, su Razer.com e rivenditori autorizzati dal 3° trimestre 2022.

Infine, la Razer DeathStalker V2 è disponibili a 199,99 USD / 199,99 euro come prezzo consigliato, su Razer.com e rivenditori autorizzati dal 3° trimestre 2022

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova Razer DeathStalker V2 Pro e degli altri prodotti della serie? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).