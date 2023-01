Returnal: i requisiti PC per giocare in 4K a 60FPS

Returnal richiede dei requisiti PC degni di nota per chiunque volesse giocare al titolo utilizzando la massima risoluzione grafica in 4K/60 FPS e Ray Tracing abilitato

Si sa, con l’avvento della next-gen anche i requisiti per giocare i titoli PlayStation 5 su PC hanno subito un rialzo non da poco, e questo non ha risparmiato neanche Returnal, il quale richiede dei requisiti di tutto rispetto per essere giocabile su PC nella sua forma massima in 4K/60 FPS e con Ray Tracing abilitato. Ma quanto “imponenti” saranno questi requisiti PC? Scopriamolo insieme.

Returnal: i requisiti PC per giocare al massimo

Come abbiamo già accennato in un nostro precedente articolo, che è possibile leggere cliccando su questo link, Returnal di Housemarque ha finalmente una data di rilascio su PC e sono state confermate varie funzionalità esclusive tra cui la presenza del Ray Tracing, il supporto ai monitor Ultrawide, e il supporto a Nvidia DLSS. Sono stati diramati anche i requisiti per PC per poter godere al meglio di Returnal, che è possibile leggere a seguire.

Dando un occhiata ai requisiti PC di Returnal è possibile notare i requisiti minimi per far girare il gioco con una risoluzione 720p/60FPS in qualità grafica bassa, sarà infatti necessario avere una CPU Intel Core i5-6400 (o AMD Ryzen 5 1500X), 16 GB DDR4 di ram, e una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (o una AMD Radeon RX 580 8gb). Senza dimenticarci un sistema operativo Windows 10 a 64-bit e 60GB di spazio di memorizzazione, consigliato su SSD.

Man mano a salire, come possiamo vedere, i requisiti si fanno sempre più “interessanti”, fino ad arrivare alla massima qualità con Ray Tracing attivato. In quel caso è necessaria una CPU Intel i9-11900k (o AMD Ryzen 9 5900X), 32 GB DDR4 di ram, una scheda video NVIDIA RTX 308o Ti da 12GB (o AMD Radeon RX 6950XT 16GB). Il sistema operativo e i requisiti di memorizzazione ovviamente non cambiano.

Ricordiamo che l’uscita di Returnal per PC è prevista per il prossimo 15 febbraio. Per avere ulteriori notizie non vi resta che restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK, e non dimenticare di dare uno sguardo al sito Instant Gaming, dove è possibile acquistare molti titoli ad un prezzo decisamente appetibile.