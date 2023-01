Epistory: Typing Chronicles è gratis su Epic Store!

Questa settimana sull’Epic Games Store potrete trovare gratis Epistory: Typing Chronicles, un gioco caratterizzato da un incantevole stile artistico che ricorda gli origami

Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica settimanale dedicata ai giochi gratis dell’Epic Games Store. Ogni settimana il negozio digitale di Epic offre gratuitamente ai suoi utenti uno o più titoli, e ovviamente anche oggi non ha lasciato i giocatori a bocca asciutta. A partire dalle 17:00 potrete infatti trovare gratis sull’Epic Store Epistory: Typing Chronicles, un gioco caratterizzato da un incantevole stile artistico che ricorda gli origami.

Epic Games vi offre gratis la magica avventura di Epistory: Typing Chronicles

Epistory: Typing Chronicles è un action adventure in cui vestirete i panni di una ragazza in sella ad una volpe che vive in un magico mondo fatto di carta. Oltra all’incantevole stile artistico questo titolo si contraddistingue anche per il suo gameplay, dato che potrete interagire con il mondo di gioco utilizzando esclusivamente la tastiera. Qui di seguito potrete trovare i requisiti di sistema minimi e consigliati del titolo:

Requisiti Minimi Windows XP CPU Intel Core i5 2400 / AMD Phenom II X6 1100T 4GB di RAM Scheda Video ATI Radeon HD4850 / GeForce GTX 295

Requisiti Consigliati Windows 7 CPU Intel Core i5 2400 / AMD Phenom II X6 1100T 4GB di RAM Scheda Video ATI Radeon HD4850 / GeForce GTX 295



Questo è tutto per quanto riguarda il nuovo gioco gratis offerto quest’oggi da Epic Games. Adesso non vi resta altro da fare che entrare sullo store e aggiungerlo alla vostra libreria. Ricordate però che il titolo sarà disponibile gratuitamente solo fino alle 17:00 del 26 gennaio quindi, se siete interessati, vi consigliamo di riscattarlo il prima possibile.

