Gigabyte Z790 Aorus Tachyon: battuto il record di overclocking delle DDR5-11136

L’overclocker HiCookie raggiunge una nuova velocità di overclocking DDR5 con Gigabyte Z790 Aorus Tachyon, scopriamone di più

Gigabyte ha annunciato oggi che la scheda madre per l’overclocking Gigabyte Z790 Aorus Tachyon ha battuto il record mondiale di memoria a 5.567,5 MHz, DDR5-11136 (11.136 MT/s), realizzato dal noto overclocker HiCookie con una singola memoria Aorus DDR5 RGB da 16GB.

Gigabyte Z790 Aorus Tachyon: le caratteristiche della scheda

Quest’ultima scheda progettata e commercializzata dall’azienda di Taiwan è ben nota per essere progettata esclusivamente per l’overclocking ed è dotata di un design di alimentazione completamente digitale, che offre la migliore stabilità sotto carichi di lavoro pesanti. Il design termico a copertura totale dell’area MOS migliora significativamente la dissipazione del calore per liberare prestazioni estreme e un’esperienza di overclocking ottimizzata. Le molteplici tecnologie migliorano le prestazioni della memoria DDR5 con la migliore compatibilità.

Nel frattempo, il design del kit di overclock integrato sulla scheda madre fornisce tasti di scelta rapida, interruttori a levetta e funzioni di rilevamento della tensione che consentono agli overclocker di modificare facilmente il limite. Per ulteriori informazioni e prestazioni di overclocking della scheda, visitare questa pagina.

Voi cosa ne pensate di questo nuovo record mondiale di overclocking delle DDR5-11136? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.