Resident Evil 4: quante ore durerà il remake di questo classico?

Non si può scrivere “terrore” senza “ore”: quale sarà la durata effettiva del remake dell’amatissimo Resident Evil 4? Scopriamolo insieme

Considerata l’innegabile linearità (non che questo sia un deterrente) dell’originale, viene naturale chiedersi per quante ore ci intratterrà il remake di Resident Evil 4. I progressi, d’altronde, nel caso di questa nuova mano di vernice saranno decisamente meno lineari di quanto visto anni fa nella mancata esclusiva per Nintendo GameCube (il port per PS2 fece inasprire i rapporti tra Shinji Mikami e Capcom). I giocatori avranno parecchio tra le mani, tra attività secondarie e quant’altro. Questo, inevitabilmente, si tradurrà in un’avventura un po’ più lunga di quanto i fan avrebbero potuto prevedere.

Orrore per ore: la durata del remake di Resident Evil 4

I capitoli in cui è suddiviso il remake di Resident Evil 4 saranno non meno di 16. Le cose potranno variare da giocatore a giocatore, viste le quest secondarie aggiuntive da affrontare per ottenere le ricompense più disparate, compresi gli upgrade all’arsenale di Leon Kennedy e soci. Senza contare, poi, tutto il backtracking che ne deriva, come tesori inaccessibili in precedenza, chiavi specifiche per scrigni altrettanto specifici e molto, molto altro ancora. L’avventura potrebbe rivelarsi più lunga del previsto, specie per i completisti che mirano al tanto agognato 100%. A proposito di numeri, di che cifre parliamo?

Resident Evil 4 remake deviates from the more linear nature of the original release, which means it could take players longer than expected to finish. This guide gives a rough estimation of how long the remake could be. https://t.co/tLB50KrLyJ — Siliconera (@siliconera) March 24, 2023

La stima di Siliconera, dopo due “run” integrali, fissa la durata del remake tra le 15 e le 20 ore. Ciò comprende anche alcune delle quest secondarie per l’ottenimento dei sopracitati upgrade per le armi ed altri oggetti da collezionare. Il totale scende sotto le 10 ore per i giocatori più minimalisti nei loro gusti, nonché per i veterani che hanno memorizzato a menadito gli anfratti più reconditi della mappa e che hanno ottimizzato a dovere il proprio arsenale. Naturalmente, finendo il gioco si ottiene l’accesso al New Game Plus, che riduce ulteriormente la disavventura di Leon alla stregua delle speedrun. Il gioco è disponibile su PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Stiamo lavorando alla recensione.

