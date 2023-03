Teenage Mutant Ninja Turtles: annunciato il GdR d’azione The Last Ronin

Ritorno al duro e puro per gli anfibi di Eastman e Laird: il GdR d’azione The Last Ronin ricreerà il fumetto Teenage Mutant Ninja Turtles

A meno che non abbiate visto il lungometraggio celebrativo Forever o non abbiate usato i costumi alternativi di Leonardo e Michelangelo in Nickelodeon All-Star Brawl, potreste non sapere che in realtà Teenage Mutant Ninja Turtles è nato come fumetto per maggiorenni: a ricordarcelo provvede il GdR d’azione The Last Ronin, fresco di annuncio. Il sodalizio creativo di Kevin Eastman e Peter Laird, a suo tempo, mirò a sbeffeggiare la svolta cruda del fumetto negli anni ’80. Tornando ai giorni nostri, il vicepresidente della divisione videoludica di Paramount, Doug Rosen, ha rivelato che ci attende un titolo single-player sulla falsariga di God of War.

Una tartaruga, tutta sola nel suo aspetto: la premessa 18+ di Teenage Mutant Ninja Turtles – The Last Ronin

Stando al rappresentante di Paramount, attualmente detentrice dei diritti del franchise: in The Last Ronin vedremo uno solo dei quattro protagonisti di Teenage Mutant Ninja Turtles. Parliamo di un unico sopravvissuto a una strage perpetrata dal Clan del Piede (il cui leader Shredder, ironicamente, è morto nel primo numero del fumetto). Sebbene sia possibile che gli altri membri siano giocabili all’interno di flashback o simili, l’unica tartaruga rimasta è il personaggio giocabile incaricato di brandire anche le armi degli altri tre. Vi lasciamo consultare il tweet del primo sito di informazione a riportare la notizia.

TMNT graphic novel The Last Ronin is becoming a video game, described as a darker take on the Ninja Turtles https://t.co/KznenwUpJW pic.twitter.com/sI6FYvrjqW — Polygon (@Polygon) March 23, 2023

Così come l’omonima graphic novel dell’editore IDW da cui è stato tratto il gioco, anch’esso cerca di prendere le distanze dai vari adattamenti visti nel corso degli anni (1987, 2003 e 2012 in primis). Questa storia è mirata ad un pubblico più grande, ma finora non se ne sa altro. Pur non rivelando il team di sviluppo e le piattaforme interessate, Rosen ha dichiarato che l’azienda ha trovato “il partner adatto” a curare la trasposizione. Naturalmente l’annuncio è quanto mai prematuro rispetto al day one effettivo, quindi dovremo aspettare ancora qualche anno prima di sapere dell’inevitabile esclusività alle nuove console al loro primo anno di vita.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell’annuncio? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.