Diablo 4: guida alle classi presenti nel gioco

Con l’early access open beta di Diablo 4 terminata e con la open beta pubblica in dirittura di arrivo non potevamo esimerci dal pubblicare una guida mirata alle classi che saranno presenti nell’ultima fatica di Blizzard Entertainment. Nonostante abbiamo già provato l’early access e nonostante ci cimenteremo a testare anche l’open beta pubblica ci sentiamo in dovere di pubblicare questo articolo che potrebbe essere d’aiuto a tutti, sia alle vecchie glorie di Sanctuarium, sia alle nuove.

Le classi – Diablo 4: guida alle classi

La primissima cosa che è consono fare è parlare di quali saranno le classi giocabili in Diablo 4. È innegabile che le classi di Diablo 4 sembrano prese direttamente da quel capolavoro indiscusso (a detta dei molteplici fan della saga) di Diablo II, infatti avremo il Tagliagole, Barbaro, Druido, Incantatrice e Negromante. Tutti perlopiù simili a quelli che già conosciamo a parte il Tagliagole, quella classe è un mix fra l’Assassino (Diablo II) e il Cacciatore di Demoni (Diablo III).

Ovviamente fra queste non ce n’è una che è possibile definire la migliore classe, in quanto ognuna ha i suoi attacchi, le sue abilità e richiede di essere padroneggiata a dovere. È quindi classico il primo consiglio che vi daremo, cioè quello di scegliere la classe in base ai vostri gusti personali e soprattutto in base al modo in cui volete approcciare i combattimenti in Diablo 4. Se voleste affrontare i demoni combattendoli corpo a corpo potreste scegliere il Barbaro, mentre per attacchi magici a distanza la vostra classe potrebbe essere Incantatrice.

A seguire vi indicheremo nei dettagli ogni singola classe e vi illustreremo dei consigli per poter ottenere il massimo dal vostro personaggio, in questa lunga battaglia che vedrà contrapposti Inarius e Lilith, un tempo amanti e genitori della razza umana e dei Nephilim. Quindi, come direbbe il buon Deckard Cain «Siediti un attimo e ascolta».

Tagliagole – Diablo 4: guida alle classi

Forza: 7

Destrezza: 10

Intelligenza: 7

Forza di volontà: 8

Panoramica del Tagliagole

Il Tagliagole è un assassino furtivo abile nel muoversi rapidamente ed in modo silenzioso, questo fa si che possono utilizzare delle abilità di riposizionamento o di fuga nel combattimento. A differenza dei barbari i tagliagole possono passare velocemente dall’utilizzare armi da mischia ad utilizzare armi a distanza come pugnali o archi, il che li rende estremamente versatili. Nonostante inizialmente gli archi non infliggeranno molti danni, quantomeno vi permetteranno di rimanere a distanza dal bersaglio.

Statistiche del Tagliagole

Le statistiche primarie di questa glasse includono la Destrezza per amplificare i danni delle abilità e migliorare l’abilità di schivata. La Forza sarà necessaria per migliorare la rigenerazione dell’energia mentre l’Intelligenza potrebbe essere utile per migliorare la probabilità di colpo critico e la resistenza totale.

Meccanica di gioco Tagliagole

La meccanica di classe del Tagliagole è nota come Specializzazione dei Talenti, ed è suddivisa in Punti Combo, Vista Interiore, e Preparazione, ciascuna con le proprie missioni da completare. Vale la pena però ricordarvi che non è confermato che sarà possibile attivare ed utilizzare tutte e tre le specializzazioni contemporaneamente, o se potranno essere utilizzate soltanto una alla volta. Inoltre la preparazione non è stata testata, poiché diventa disponibile soltanto dopo il raggiungimento del livello 30 del personaggio.

I Punti Combo saranno accumulati utilizzando le abilità di base del Tagliagole, si potrà quindi consumare questi punti con le abilità di base per attivare effetti aggiuntivi. Nel frattempo, Vista Interiore vi consente di riempire un indicatore attaccando i nemici contrassegnati che consentirà di utilizzare Energia illimitata per un breve lasso di tempo, il tutto molto utile contro i Boss.

La versatilità del Tagliagole non finisce qui in quanto potrà anche infondere alcuni attacchi con effetti specifici come Veleno, Ombra e Freddo. Questi status sono solitamente applicati alle abilità di base e alle abilità che infliggono danni contro più nemici come Tiro Rapido. Se intendete giocare Diablo 4 utilizzando una classe velocissima che eccelle nell’infliggere danni fisici con armi da mischia e a distanza, e non vi infastidisce dover cambiare rapidamente posizione in combattimento, allora la classe Tagliagole fa decisamente per voi.

Barbaro – Diablo 4: guida alle classi

Forza: 10

Destrezza: 8

Intelligenza: 7

Forza di volontà: 7

Panoramica del Barbaro

La classe Barbaro è adatta per i giocatori che desiderano infliggere danni in massa pur variando senza problemi il tipo di arma in uso. I barbari sono più orientati al danno fisico rispetto a qualsiasi altra classe presente in Diablo 4 e sono piuttosto semplici da utilizzare, sia per quanto riguarda le abilità offensive che per quelle difensive.

Meccanica di gioco Barbaro

Grazie alla loro meccanica di classe unica, nota come Sistema dell’Arsenale, i barbari possono equipaggiare e scambiare circa 4 armi alla volta, consentendo una migliore personalizzazione dell’armamentario in uso. Queste includono la mano principale, la mano secondaria, le armi contundenti e taglienti. In questo modo potete assegnare liberamente un equipaggiamento specifico a determinate abilità in base alle vostre esigenze.

Ad esempio Spazzata, che consente ai giocatori di stordire ed infliggere ingenti danni ai bersagli, è adatto usando un’arma contundente, ma se volete aumentare ulteriormente la durata dello stordimento di questa abilità, allora bisognerà passare a un’arma contundente a due mani. Vale anche la pena notare che all’attivazione dell’abilità, il personaggio equipaggerà automaticamente l’arma migliore nel vostro inventario.

Ogni arma usata dal barbaro ha una statistica di competenza corrispondente, aumentando così di conseguenza i propri ranghi, ad esempio, se voleste aumentare la tua probabilità di colpo critico, bisognerà impugnare un’ascia a una mano. Per questo motivo, si consiglia vivamente di raccogliere e preparare un’ampia varietà di armi da mischia per sfruttare la diversità di costruzione e la progressione degli oggetti di questa classe.

In termini di statistiche, sarà necessario investire i punti principalmente in Forza per amplificare i danni, aumentando Forza di volontà si avrà una migliore rigenerazione della Furia e aumentando Destrezza aumenterà la possibilità di mettere a segno colpi critici. Come in Diablo II e Diablo III, il Barbaro conserva molto bene la capacità di annientare grandi gruppo di nemici.

Ma Diablo IV spinge ancora di più le capacità dei barbari, consentendo loro di concentrarsi costantemente su singoli bersagli potenti come i boss infliggendo danni da sanguinamento. Tuttavia, continuano a mantenere alcune delle loro abilità che hanno lunghi tempi di ricarica, rallentando così l’infliggere di danni al nemico.

Le abilità del barbaro sono molteplici, in alcuni casi si potrà infliggere Sanguinamento, tecniche di controllo della mischia e azioni di squadra. In alternativa, potrete anche scegliere di migliorare gli auto-buff per infliggere la maggior quantità di danni fisici possibile. Se siete a vostro agio nell’annientare i nemici e i boss con attacchi corpo a corpo allora il barbaro è la classe per voi.

Druido – Diablo 4: guida alle classi

Forza: ???

Destrezza: ???

Intelligenza: ???

Forza di volontà: ???

Panoramica del Druido

La prossima classe che andremo a vedere in Diablo 4 è il Druido, il quale ha la capacità di cambiare la propria forma fisica da umana a quella di un orso o di un lupo mannaro. Rispetto alla classe druido già vista in Diablo II ora i druidi possono trasformarsi in modo istantaneo quando utilizzano la loro abilità bestiale. Inoltre questa classe è molto incentrata sull’utilizzo della magia e consente di effettuare danni aggiuntivi ai nemici utilizzando abilità adatte allo scopo.

I druidi possono essere supportati da Compagni che non necessitano di essere evocati, ma verranno automaticamente posti ad attaccare i nemici e anche i Compagni potranno usufruire di abilità attive per infliggere più danni. Attualmente non si sa nulla riguardo le statistiche del Druido, così come non si sa nulla per ciò che riguarda quelle del Negromante.

Meccanica di gioco Druido

Alcune informazioni tendono a suggerirci che la meccanica di gioco del Druido sia legata al ritrovamento di oggetti speciali, che dovrebbero essere equipaggiati agli animali spirituali. In questo modo potrete garantirvi bonus passivi diversi in base al tipo di spirito animale, purtroppo non è stato ancora rivelato quanti possano essere i tipi di spirito disponibili nel gioco finale, tuttavia ognuno di essi può garantire fino a 6 effetti passivi e difensivi. Se volete affrontare l’avventura in Diablo 4 sperimentando diversi tipi di attacchi e trasformarvi in altre forme animali allora non possiamo che consigliarvi di giocare la classe Druido.

Incantatrice – Diablo 4: guida alle classi

Forza: 7

Destrezza: 7

Intelligenza: 10

Forza di volontà: 8

Panoramica dell’Incantatrice

L’Incantatrice è una delle classi più ad alto rischio ma quella che può ottenere i ritrovamenti migliori, nonostante sia molto fragile infligge tuttavia danni elementali eccellenti lanciando incantesimi di fuoco, ghiaccio e elettrici. Gli incantesimi di tipo fuoco offrono una buona sinergia con gli effetti di stato incendiari per infliggere danni prolungati nel tempo ai nemici.

Lo stesso non si può affermare per ciò che riguarda le magie di ghiaccio, che sono consigliate perlopiù per attaccare i grandi gruppi di nemici. Ad ogni modo l’incantatrice ha una varietà di abilità con cui tenere sotto controllo e sfoltire i nemici nel corso dell’avventura, utilissime anche contro i boss in base al tipo di magie che intenderete utilizzare.

Statistiche dell’Incantatrice

Concentrandoci un attimo sui punti statistiche dell’incantatrice vi consigliamo di spendere la maggior parte dei punti in Intelligenza, questo sarà necessario per aumentare il danno degli incantesimi. Per quanto riguarda la Destrezza sarà necessaria per aumentare il recupero del mana, mentre la Forza di volontà sarà utile per aumentare la possibilità di colpo critico.

Meccanica di gioco Incantatrice

La meccanica di gioco esclusiva dell’incantatrice è chiamata Sistema di Incantesimo e cambia il funzionamento di un’abilità. Ci sono diversi slot abilità attivi uniti a slot Incantesimi dedicati, se inserirete un’abilità in uno slot Incantesimo non potrà più essere attivata e si trasformerà in un bonus passivo secondario. Ad esempio si potrà attivare Meteora per far esplodere i bersagli ed incendiare così il terreno per infliggere ulteriori danni.

La classe incantatrice è ottima per chi vuole approcciare il gioco utilizzando incantesimi e potenti magie elementali che infliggono tantissimi danni a distanza ai nemici. Tuttavia consigliamo ai videogiocatori di utilizzare questa classe soltanto come supporto quando si è in gruppo, poiché la sua “fragilità” è uno dei punti a sfavore da non sottovalutare.

Negromante – Diablo 4: guida alle classi

Forza: ???

Destrezza: ???

Intelligenza: ???

Forza di volontà: ???

Panoramica del Negromante

L’ultima classe in Diablo 4 è il Negromante che è un rinomato evocatore, spesso riporterà in vita cadaveri per combattere al suo fianco in battaglia. Come barbari e tagliagole, hanno a disposizione un’ampia varietà di armi come spade, pugnali, bacchette e cosa più importante falci, che solo loro possono utilizzare come equipaggiamento da battaglia.

Il Negromante di Diablo IV ricorderà ai veterani il Negromante di Diablo III grazie alla risorsa Essenza che sarà utilizzata per attivare le sue potenti abilità. Un’altra risorsa utile per il negromante sono i cadaveri, che vengono creati dai resti dei nemici caduti o da altri effetti di incantesimi. Con essi sarà possibile persino attivare esplosioni quasi letali per i nemici che si troveranno nei paraggi.

I negromanti hanno 4 stili di gioco distinti, ovvero Ossa, Tenebre, Sangue e Esercito. Le abilità Ossa si concentrano principalmente sull’infliggere danni fisici consumando la risorsa essenza ed uno dei suoi incantesimi più importanti è Prigione d’Ossa, che intrappolerà più nemici e può essere usato insieme ad abilità offensi. Il prossimo è Tenebre che permeterà di infliggere danni nel tempo, rendendola la scelta ideale per coloro che intendono torturare i nemici che osano combatterli.

Il terzo stile è Sangue, che permetterà al negromante di diventare un vampiro con l’abilità di ripristinare la propria vita, uno degli incantesimi da non sottovalutare è Assorbimento di Sangue, che non solo assorbe i punti vita dei nemici, ma ne assorbe anche la forza. Ultimo stile, ma non meno importante è Esercito, che consentirà al videogiocatore di riportare in vita i cadaveri dei nemici o di costruire dei golem.

Meccanica di gioco Negromante

La meccanica di gioco unica del Negromante si chiama Libro dei Morti, che consentirà al negromante di personalizzare ulteriormente il suo esercito di morti rianimati, come Scheletri Guerrieri, Scheletri Maghi, o Golem. Ad esempio, gli Scheletri Guerrieri possono diventare Schermagliatori che infliggono danni maggiori ma a scapito di mantenere una riserva di salute inferiore, o Difensori che infliggono danni minori ma rappresentano un’ottima linea difensiva.

Evocare eserciti di cadaveri di caduti in battaglia per attaccare ed annientare i nemici rappresenta la tattica che volete utilizzare in battaglia? Allora la classe negromante è decisamente quella che fa per voi, non vediamo l’ora di vedervi in game.

Sistema di progressione – Diablo 4: guida alle classi

Uno degli aspetti da non sottovalutare in qualsiasi capitolo della saga di Diablo è il sistema di progressione del personaggio. Un buon sistema di progressione non solo mantiene impegnati i videogiocatori, ma da loro anche un senso di appagamento e una valida motivazione per continuare a giocare. I sistemi di progressione dei personaggi in Diablo 4 sono Fama, gli Altari di Lilith e il Codex del Potere.

Fama

Uno dei sistemi principali di Diablo 4 è il sistema Fama, il quale rappresenta un sistema di ricompense basato sull’account e che sblocca ricompense per tutti i personaggi collegati a quell’account. Questo sistema include punti abilità, ampolle di pozioni, punti Eroe e ogni zona in Diablo 4 ha la sua specifica progressione. È possibile aumentare il sistema di Fama in diversi modi, quali sbloccare portali, completare missioni secondarie, trovare Altari di Lilith, liberare Roccaforti, completare dungeon e altro.

Il sistema Fama è un’aggiunta fenomenale al gioco e si rivolge a tutti i tipi di giocatori. I giocatori hardcore che vogliono avere un vantaggio sugli altri possono beneficiare di punti abilità extra e punti Eroe, i completisti a cui piace completare il gioco possono trarre vantaggio dalla progressione variata dalla zona, mentre i giocatori basilari trarranno vantaggio dal sistema di progressione naturale, poiché completeranno il sistema Fama semplicemente completando il gioco stesso.

Altari di Lilith

Un altro sistema che ci getta nell’esplorazione e nella scoperta sono gli Altari di Lilith. Questi altari di pietra sono sparsi in tutto il mondo di Sanctuarium e aumenteranno in modo permanente la statistica specifica per tutti i personaggi del vostro account. Ciò è particolarmente utile per accelerare le noiose fasi di livellamento, ovvero i primi livelli di un altro personaggio.

L’unico problema con il sistema è se ti sarà permesso utilizzarli come meglio preferisci in base al personaggio in uso, poiché cosa accadrebbe se utilizzassi tutti quei punti in forza per potenziare il mio barbaro? Creando un secondo personaggio, magari Incantatrice, potrei avere una scarsa utilità nell’acquisizione di quei punti di forza. Per questo si presume che per ogni nuovo personaggio sia possibile riallocare quei punti come meglio si crede.

Codex del Potere

Una nuova e potente aggiunta è il Codex del Potere. Questo è praticamente un manuale gigante che raccoglie tutti gli aspetti leggendari che hai sbloccato completando dungeon specifici per la prima volta. Ogni dungeon in Diablo 4 sblocca specifici aspetti leggendari per il tuo Codex del Potere e ci sono un’ampia varietà di aspetti, inclusi offensivi, difensivi, risorse, utilità e mobilità.

Sarà possibile utilizzare questi poteri per trasmetterli ad oggetti rari e leggendari che troverete sul vostro cammino, il che vi aiuterà a costruirvi le vostre build migliori. È importante però farvi notare che questi poteri non sono i più forti che si possono acquisire in gioco, visto che sono estratti da oggetti leggendari di livello basso. Sarà necessario quindi continuare a cercare oggetti ed equipaggiamento migliore in game se vorrete ottenere davvero il massimo dal vostro personaggio di gioco.

L’albero delle Abilità

Per ultimo abbiamo un elemento che non può mancare in nessun capitolo di Diablo, e cioè l’Albero delle Abilità. Questa meccanica è molto simile a quella dei precedenti capitoli, soprattutto a quella già vista in Diablo II, potremmo infatti scegliere varie abilità passive o meno man mano che saliamo di livello, ed ogni classe avrà le sue abilità uniche. Scegliere bene quale abilità sbloccare ed utilizzare è alla base della pianificazione per una buona build che si rispetti.

Siamo giunti alla fine di questa guida alle classi presenti in Diablo 4, che speriamo possa esservi utile per affrontare l’avventura nel modo più semplice possibile. Vi ricordiamo che Diablo 4 uscirà per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, e PC il 6 giugno 2023, e che in questi giorni sarà accessibile un open beta per chiunque abbia voglia di provarlo.

