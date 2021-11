Black Shark: mouse Lucifer T1 e auricolari Mako M1 in offerta su Amazon

Segnialiamo in questo articolo una fortissima offerta su Amazon concerne un ottimo mouse wireless e cablato, il Black Shark Mako M1 e gli auricolari Mako M1

Vi segnaliamo una corposa offerta su Amazon solo per pochi giorni. Si tratta di un mouse e di un paio di auricolari davvero interessanti, il Black Shark Mako M1 dual-mode wireless/wired gaming mouse e Black Shark Lucifer T1 Wireless Earbuds. Di seguito una descrizione del mouse e degli auricolari con i punti di forza.

I punti di forza del mouse Black Shark Mako M1

Iniziamo subito con la connessione plug-and-play a bassissima latenza in modalità wireless a 2.4 GHz. Non solo, perché questo mouse permettere di scegliere su vari livelli di DPI, e diversi effetti di illuminazione RGB con 6 pulsanti completamente programmabili.

Black Shark Mako M1 è equipaggiato con un sensore ottico PMW3325 e sei livelli di DPI di default. Come sapete, è un mouse che può essere utilizzato in maniera wireless o wired. La luce sulla parte superiore consente infine di capire in maniera visiva il livello (e l’avanzamento) della carica. A bordo, ovviamente, anche un comodo pulsante on/off per risparmiare la batteria quando non lo utilizzate.

Tramite il coupon HATL9EWN dal 15 al 21 novembre potrete acquistare il mouse al prezzo di 24.99€ anziché 49.99€. Questo prezzo scontato è lo stesso del Black Friday!

I punti di forza degli auricolari Black Shark Lucifer T1

Dimensioni del driver da 10 mm , capacità della batteria di circa 3 ore e mezza (che chiaramente diventano 35 con l’ausilio del box che funge da base di ricarica). Lunghezza del cavo di 30cm e dimensioni della custodia di 60x45x30 mm.

Latenza ultra-bassa, parliamo di circa 55 ms. Attivando la modalità di gioco si possono ulteriormente migliorare le prestazioni. Ovviamente è anche possibile regolare ogni aspetto del suono per renderlo conforme ai propri gusti. Tramite la tecnologia Bluetooth 5.2 è possibile avere una connessione stabile tra il dispositivo Black Shark Lucifer T1 e il proprio device.

Tramite il coupon 5LDB5GIS sarà possibile acquistare il Lucifer T1 al prezzo di 23.99€ anziché 39.99€. Questo prezzo scontato è lo stesso del Black Friday!

Alla prossima!

Cosa ne pensate di questo Black Shark Mako M1 e delle Lucifer T1? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.